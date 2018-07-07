44 يوماً من النشاط في مهرجان أبوظبي الرياضي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان أبوظبي الرياضي الذي يقام تحت شعار «حافظ على نشاطك، حافظ على صحتك»، ويستمر حتى 20 أغسطس بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع مدينة زايد الرياضية، ويقام المهرجان على مدار 44 يوماً، ويشمل أنشطة رياضية متنوعة تخدم أفراد المجتمع كافة، وبصفة مفتوحة للعوائل، بما يشمل الرياضات كافة والألعاب الترفيهية للصغار، وتضم قائمة الأنشطة: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، التنس الأرضي المصغر، الكروس فت، منطقة التمارين الرياضية، التزلج على الجليد، البولينج، أنشطة اللياقة البدنية للسيدات بإشراف أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

يتضمن المهرجان معسكراً صيفياً للأطفال من عمر 6 – 12 سنة، تحت إشراف مدربين متخصصين بالرياضات المخصصة كافة مثل كرة القدم، تنس أرضي، بولينج، فنون، التزلج على الجليد، ألعاب ترفيهية.

وستخصص مدينة زايد الرياضية صالات مغطاة، تتوافر فيها الملاعب والأنشطة كافة في الخيمة الرياضية التي ستحتضن فعاليات الحدث واستقبال عموم فئات المجتمع «صغار، كبار، رجال، سيدات»، للممارسة الرياضية وإعلاء شعار الرياضة نمط الحياة المثالية والصحية، إلى جانب ذلك يعد المهرجان فرصة مميزة لأفراد الأسرة لقضاء أوقات مميزة في الفعاليات الترفيهية، والجانب الآخر في النشاطات الرياضية، في بيئة متكاملة تتوافر بها الأجواء الإيجابية كافة التي تمنح أفراد المجتمع السعادة والحيوية.

من جهته، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا تنظيم مهرجان أبوظبي الرياضي للعام الثالث على التوالي بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تقودنا دائماً لتقديم المبادرات الرياضية الهادفة لجعل الرياضة نمط الحياة اليومية لأفراد مجتمع أبوظبي، والسعي الدائم لتوفير المناخ الملائم والأنشطة الرياضية التي تساعد فئات المجتمع كافة على ممارسة الرياضة، وتوعيتهم بأهميتها ودورها الإيجابي في تحسين اللياقة البدنية».