«شباب الإرادة» يعود من «عالمية البتر» بـ 15 ميدالية

دبي (الاتحاد)

حظيت بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم باستقبال وردي حافل لدى وصولها إلى مطار دبي الدولي تثميناً للإنجاز الذي حققه فرسان الإرادة في الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر التي استضافتها مدينة أثلون الإيرلندية، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 دولة والتي من خلالها انتزع فرسان الإرادة الإماراتية 7 ذهبيات و7 فضيات وبرونزية.

وكان على رأس مستقبلي البعثة سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي وخالد عبدالله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة وحسن الرمسي مسؤول العلاقات العامة وذيبان المهيري الأمين العام للاتحاد.

وعبر سعيد المهيري عن بالغ سروره واعتزازه بالنتائج المحققة التي أدخلت البهجة على الشارع الرياضي، مؤكداً أن قيادتنا الرشيدة تولي هذه الفئة اهتماماً وهو السبب الرئيسي خلف هذه الإنجازات، حيث بات اليوم فرسان الإرادة الإماراتيون يقارعون أبطالاً لهم وزن وثقل في رياضة أصحاب الهمم.

أكد خالد آل حسين أن فرسان الإرادة لديهم عزيمة قوية وإرادة حديدية على اجتياز صعاب المنافسة وقوة التحدي والتي اكتسبوها من رعاية ودعم القيادة الرشيدة لهم وأضاف: فرسان الإرادة نموذج مشرف لشباب الوطن ومثل يحتذى به، مؤكداً أن لديه الثقة الكافية في أبناء الإمارات فرسان الإرادة في تحقيق المزيد من الميداليات واعتلاء منصات التتويج.ورفعت عائشة ميران نائب رئيس اتحاد أصحاب الهمم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة بمناسبة هذا الإنجاز العالمي، وقالت: أبطالنا من أصحاب الهمم ردوا الجميل للوطن خلال هذه المشاركة بعزيمة وإصرار كبيرين، وأشارت إلى أن فرسان الإرادة اثبتوا جدارتهم، والتي كانت محكاً لهم من خلال احتكاكهم واكتساب خبرات جديدة.

وثمنت المجهود الكبير الذي قام به الفريق الفني والإداري لبعثة المنتخب في تهيئة الأبطال للظهور بمظهر مشرف بغية الوصول إلى منصات التتويج.