أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح كبير أولى المراحل النهائية لمنافسات النسخة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي تختتم يوم غد بمشاركة 2200 صقر وأكثر من 350 صقاراً في المسابقات، التي تشهد تنظيم 71 شوطاً في ثلاثة نهائيات (تدريب الصقور بالطيران اللاسلكي، التلواح، تدريب الصقور بالبالون). وشهدت منافسات كأس الفلاح للشيوخ والملاك والمحترفين مشاركة نخبة الصقور الفائزة بأشواط مسابقة التلواح التي أقيمت في الأيام السبعة الأولى من البطولة، بواقع 20 صقرا في كل شوط، وبمجموع 60 صقراً بالأشواط الثلاثة.

وأسفرت نتائج أمس عن تتويج بطي أحمد بن الشيخ مجرن المري بلقب شوط كأس الفلاح فئة الملاك، بصقره «ثواني» الذي قطع مسافة 600 متر في زمن قدره 17:176 ثانية، وحل ثانيا خالد بن ناصر بن مذكر الهاجري، وجاء ثالثاً أحمد شخبوط الكعبي.

وفي منافسات شوط كأس الفلاح لفئة العامة محترفين توج محمد خليفة سلطان بالجافلة المنصوري بلقب الشوط بصقره «G6» وبزمن قدره 17:555 ثانية، وجاء في المركز الثاني هزاع محمد المحمود، وحل في المركز الثالث محمد خليفة سلطان بالجافلة المنصوري.

وفاز «اف 3 كي» بلقب شوط كأس الفلاح لفئة الشيوخ بصقره «كوفي» بزمن 17:556 ثانية، وجاء بالمركز الثاني «اف 3 ار» وحلت صقور العين في المركز الثالث.