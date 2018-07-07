أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم كأس الوثبة ستاليونز في بومبادور بفرنسا، تماشياً مع استراتيجية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويشهد مضمار بومبادور سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 10 آلاف يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ويجتمع للسباق 9 خيول، أبرزها «اوفيسر» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بإشراف دي بي ديرو، بقيادة مكسيم فولون، وكان ابن الفحل «منجز» والفرس «فينتج ليدي» قد شارك مرة واحدة في تاريخه، ويمثل خيول «ياس» لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المهرة «داهيا» بإشراف أي كليمنت وبقيادة غوليوم ترولي دو ابريمو، ولم يسبق لاينه «منجز» والفرس «سيما» أن شاركت في السباقات من قبل.

ويمثل «ياس لإدارة السباقات» أيضاً المهرة «يارا» بإشراف اس سيمون وبقيادة انطوني ويرل، ولم تشارك ابنة «سراب» والفرس «فزعة» في السباقات من قبل.