  • الخميس 28 ربيع الآخر 1438هـ - 26 يناير 2017م

عرض إقامة بطولة خاصة للعمال

«أبوظبي للشطرنج» يعتمد تنظيم «كلاسيك»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

قرر مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، اعتماد إقامة بطولة أبوظبي كلاسيك خلال الشهر المقبل، كما قرر عدم التجديد لمدرب المبتدئين الفرنسي فلاديمير لازاريف وكذلك المدربة أندا سافرانسكا، واعتمد المجلس شكل المشاركة في اليوم الرياضي المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة حسين خوري وحضور الأعضاء محمد المنصور وخالد الحمادي وإسماعيل خوري.

وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بالنسخة 24 لمهرجان أبوظبي الدولي المزمع إقامته أغسطس المقبل، وكيفية تطوير البطولة وابتكار مجموعة من الأحداث التي تقام على هامشها.

كما ناقش المجلس فكرة تنظيم بطولة خاصة بالعمال في مدينة إيكاد السكنية، في إطار السعي الدائم لقيام النادي بدوره المجتمعي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ مبادرة عام الخير.

وفي إطار خطته لدعم الطلاب وقاعدة الممارسين للعبة من الصغار من المقرر أن ينظم النادي حفل تكريم للاعبي النادي المتفوقين دراسياً في إطار السعي نحو تحفيزهم للمضي قدماً في طريق النجاح. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا