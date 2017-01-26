«أبوظبي للشطرنج» يعتمد تنظيم «كلاسيك»

مصطفى الديب (أبوظبي)

قرر مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، اعتماد إقامة بطولة أبوظبي كلاسيك خلال الشهر المقبل، كما قرر عدم التجديد لمدرب المبتدئين الفرنسي فلاديمير لازاريف وكذلك المدربة أندا سافرانسكا، واعتمد المجلس شكل المشاركة في اليوم الرياضي المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة حسين خوري وحضور الأعضاء محمد المنصور وخالد الحمادي وإسماعيل خوري.

وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بالنسخة 24 لمهرجان أبوظبي الدولي المزمع إقامته أغسطس المقبل، وكيفية تطوير البطولة وابتكار مجموعة من الأحداث التي تقام على هامشها.

كما ناقش المجلس فكرة تنظيم بطولة خاصة بالعمال في مدينة إيكاد السكنية، في إطار السعي الدائم لقيام النادي بدوره المجتمعي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ مبادرة عام الخير.