نمو مبيعات «فولكسفاجن» في أميركا وتراجع في الصين

فولفسبورج (د ب أ)

أعلنت مجموعة «فولكسفاجن» الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم أمس، بيع 3.12 مليون سيارة تحمل علامة «فولكسفاجن» التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي لتتجاوز المبيعات مستوى 3 ملايين سيارة خلال ستة أشهر لأول مرة، مشيرة إلى زيادة مبيعات سيارات «فولكسفاجن» بنسبة 6.3% سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل النمو القوي للمبيعات في أوروبا وأميركا الجنوبية.

وقال «يورجن شتاكمان» مدير مبيعات فولكسفاجن، إن «النصف الثاني من العام سيكون أصعب بدرجة كبيرة»، مشيراً إلى بدء الشركة في تطبيق اختبار المركبات الخفيفة المتوافق عالميا، الأمر إلى يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الإنتاج في بعض خطوطها الإنتاجية في أوروبا.

تواجه شركات صناعة السيارات صعوبة في تمرير كل طرزها عبر اختبارات العوادم الجديدة وفقا لـ«اختبار المركبات الخفيفة المتوافق عالميا» الذي سيبدأ تطبيقه أول سبتمبر المقبل. ويستهدف هذا الاختبار الوصول إلى نتائج أكثر دقة بالنسبة للعوادم في ظروف التشغيل الحقيقية، مقارنة بالاختبارات المعملية المستخدمة حالياً.

ومن المقرر أن توقف «فولكسفاجن» تشغيل خطوط إنتاجها في مصنع فولفسبورج لعدة أيام خلال الربع الثالث من العام الحالي.