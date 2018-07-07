التخطيط للتقاعد أمر صعب للرياضيين

لا يحصل الزوجان سارة وبن ترو، على فرصة لقضاء وقت إجازات. لا يشتريان الهدايا لبعضهما البعض. إنهما ينفقان الكثير من الأموال فقط على الغذاء الصحي، والتي يعتبرانها استثماراً للمستقبل.

سارة وبن رياضيان محترفان خاضا العديد من البطولات الرياضية المحلية والعالمية، فسارة كانت بطلة في لعبة الثلاثي والتي تعتمد على العدو السريع لمسافة قصيرة ثم السباحة وبعدها سباق للدراجات الهوائية، أما بن فكان بطلاً في سباقات العدو لمسافات بعيدة. والآن يخططان للتقاعد، فهما في حاجة لتحصيل الأموال اللازمة لضمان حياة كريمة لكليهما، فعادة ما يحصل عليه الرياضي خلال مسيرته المهنية يحتاج إلى الكثير من التدبر، حيث إن الرياضيين ينتهي بهم الأمر إلى التقاعد في سن أصغر من أي موظف عادي في أي مجال عمل آخر.

وتقول سارة: «نحن حقاً لا ننفق على أي شيء تقريباً سوى ما يعمل على تعزيز الأداء الرياضي لدينا أو يساعدنا على التخطيط للمستقبل».

بالنسبة للرياضيين المحترفين، مثل سارة وبن ترو وغيرهما ممن تكون مهنتهم الأساسية محدودة المجال ولا تساعدهم على الحصول على فرص بعد التقاعد، فإن التخطيط المالي يمكن أن يكون تحدياً كبيراً. ومع ذلك ما إذا كان الرياضيون يحصلون على دخل يبلغ مليوني دولار أم يفوزون بجوائز سباق تبلغ 20 ألف دولار من وقت لآخر، فإن التخطيط للاعتزال أمر أساسي سيحدث في يوم من الأيام، إما بشكل مفاجئ بسبب الإصابات الرياضية أو بسبب السن وظهور أجيال جديدة من اللاعبين.

ويقول مايكل بابيس، الذي يساعد الرياضيين المحترفين في التخطيط المالي: «إننا نسميها تخطيط الثروة من خلال قوس حياة الرياضيين المهنية». وبابيس هو شريك ومدير منتدب لمجموعة بابيس جروب التابعة لشركة هاي تاور للاستشارات المالية، وهي شركة خاصة لإدارة الثروات تتخذ من نيويورك مقراً لها.