التخطيط للتقاعد أمر صعب للرياضيين

لا يحصل الزوجان سارة وبن ترو، على فرصة لقضاء وقت إجازات. لا يشتريان الهدايا لبعضهما البعض. إنهما ينفقان الكثير من الأموال فقط على الغذاء الصحي، والتي يعتبرانها استثماراً للمستقبل.
سارة وبن رياضيان محترفان خاضا العديد من البطولات الرياضية المحلية والعالمية، فسارة كانت بطلة في لعبة الثلاثي والتي تعتمد على العدو السريع لمسافة قصيرة ثم السباحة وبعدها سباق للدراجات الهوائية، أما بن فكان بطلاً في سباقات العدو لمسافات بعيدة. والآن يخططان للتقاعد، فهما في حاجة لتحصيل الأموال اللازمة لضمان حياة كريمة لكليهما، فعادة ما يحصل عليه الرياضي خلال مسيرته المهنية يحتاج إلى الكثير من التدبر، حيث إن الرياضيين ينتهي بهم الأمر إلى التقاعد في سن أصغر من أي موظف عادي في أي مجال عمل آخر.
وتقول سارة: «نحن حقاً لا ننفق على أي شيء تقريباً سوى ما يعمل على تعزيز الأداء الرياضي لدينا أو يساعدنا على التخطيط للمستقبل».
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ويقول مايكل بابيس، الذي يساعد الرياضيين المحترفين في التخطيط المالي: «إننا نسميها تخطيط الثروة من خلال قوس حياة الرياضيين المهنية». وبابيس هو شريك ومدير منتدب لمجموعة بابيس جروب التابعة لشركة هاي تاور للاستشارات المالية، وهي شركة خاصة لإدارة الثروات تتخذ من نيويورك مقراً لها.
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