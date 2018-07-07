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المنصوري: الشركة حققت نقلة نوعية في خدمات توزيع وبيع الوقود

«حماية المستهلك» تناقش خدمات محطات «أدنوك للتوزيع»
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تاريخ النشر: الأحد 08 يوليو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مؤخراً، الخدمات والخيارات الجديدة التي طرحتها شركة أدنوك للتوزيع للمستهلكين في محطات تعبئة الوقود التابعة للشركة بأسواق الدولة.

جاء ذلك ضمن الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2018، والذي عقد بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد للشؤون التجارية، والدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، أهمية تعزيز الجهود التوعوية للمستهلكين بشأن الخيارات الجديدة، والبدائل المتاحة لطريقة تعبئة الوقود، مع ضرورة مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لسلاسة التطبيق، وتجنب ازدحام السيارات داخل المحطات.

كما شارك في الاجتماع ممثلون من شركة «أدنوك للتوزيع» الذين قدموا عرضاً تقديمياً مفصلاً حول خيارات تعبئة الوقود الجديدة للمستهلكين.

وقال معالي وزير الاقتصاد، إن «أدنوك للتوزيع»، إحدى الشركات الرائدة التي حققت نقلة نوعية لخدمات توزيع وبيع الوقود داخل الدولة، وتمتلك مسيرة تطور متميزة. ... المزيد
     
 

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