يوسف العربي (دبي)

شهد سوق السيارات في الإمارات إقبالاً غير مسبوق من قطاع الأعمال والشركات على شراء المركبات الصديقة للبيئة، والتي تشمل السيارات الكهربائية التي تعمل ببطاريات الشحن، والسيارات الهجينة التي تجمع بين شحن البطارية واستعمال الوقود، بحسب مسؤولين بوكالات البيع المعتمدة، وخبراء بالقطاع.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن معدلات نمو مشتريات الشركات من السيارات الهجينة خلال العام 2017 تراوحت بين 15% و20%، كما تراوحت معدلات نمو طلب الشركات على السيارات الكهربائية بنسبة 10% و12%، بينما شهدت السيارات التقليدية تراجعاً في المبيعات بنسبة تزيد على 4% خلال العام نفسه.

وأوضحوا أن نمو طلب الأفراد على شراء السيارات «الكهربائية» و«الهجينة» تراوح بين 5% و8% وهي معدلات أقل كثيراً من مستوى إقبال الشركات وقطاع الأعمال حيث تسهم السيارات الصديقة للبيئة في تحقيق وفرات ضخمة لقطاع الأعمال والشركات نتيجة كثافة الاستخدام، حيث يمكن للسيارة الهجينة تحقيق وفراً تبلغ قيمته 24 ألف درهم سنوياً فيما يصعب تحقيق قيمة الوفر نفسها على السيارات الخاصة التي عادة ما تقطع مسافات محدودة.

وأكدوا أهمية الحوافر التي أقرتها العديد من الجهات الحكومية المختصة في الإمارات لتحفيز المستهلكين على شراء السيارات الصديقة للبيئة مشيرين إلى أن إقرار المزيد من هذه الحوافز يسرع من وتيرة نمو الطلب على هذا النوع من المركبات من قبل الأفراد.