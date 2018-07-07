«فيتش» تؤكد تصنيف «جي اف اتش»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة جي إف إتش، أمس، أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أكدت تصنيفها طويل الأجل لمخاطر الائتمان الخاصة بمجموعة جي اف اتش بمعدل B، مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما أكدت فيتش تصنيفها قصير الأجل لمخاطر الائتمان بمعدل «B». وحسب بيان أمس، يعكس قرار فيتش في تأكيد تصنيفها طويل الأجل لمخاطر الائتمان الخاصة بمجموعة جي إف اتش، الجهود المتواصلة لإدارة المجموعة في إعادة صياغة نموذج أنشطة أعمالها، مع التركيز على الاستثمارات المدرة للدخل والحد من المخاطر، إلى جانب نجاح جي اف اتش في تحسين معدلات الربحية للعام الثاني على التوالي. كما سجلت المجموعة أرباحاً قدرها 37 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري 2018، وسيؤدي استمرار المجموعة في تحقيق معدلات ربحية أكبر إلى تقوية تصنيفاتها.

ووفق مؤسسة فيتش، يؤكد تصنيف جي اف اتش الرسملة القوية للمجموعة، مدعومة برقابة مصرف البحرين المركزي كجهة تنظيمية. كما أكدت «فيتش» أن استمرار وجود مجموعة أبوظبي المالية كمساهم رئيس في جي اف اتش، سيبقى عاملاً إيجابياً للمجموعة.