«كهرباء دبي» ترسي عقوداً بمليار درهم لنقل الطاقة

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن ترسية عقود مشاريع لنقل الطاقة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.05 مليار درهم، تشمل محطة جهد عالي 400/‏‏132 ك.ف، ومحطتي تحويل جهد 11/‏‏132 ك.ف بالإضافة إلى 75 كيلومتراً من الكابلات الأرضية جهد 132 ك.ف، وذلك في إطار سعيها لدعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تحقيق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك وفق منظور ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة مُستدامة مُبتكرة على مستوى عالمي، حيث رصدت استثمارات بقيمة 81 مليار درهم لقطاع الطاقة في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي العام 2017، بلغ عدد محطات النقل جهد 400 كيلوفولت التي تم إنجازها 21 محطة، ووصل أطوال الكابلات الهوائية والأرضية جهد 400 ك.ف، إلى 1150 كيلومتراً، حيث نسعى لدعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق خدمية مميزة للطاقة؛ من شأنها أن تلبي جميع احتياجات التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة».

وأضاف الطاير: «تسعى الهيئة من خلال مشاريعها الضخمة التي تعكف على إنجازها إلى دعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة وجميع احتياجات التنمية المُستدامة في إمارة دبي. وبلغ عدد محطات النقل الرئيسية المدشنة جهد 132/‏‏11 كيلوفولت حالياً 252 محطة، وقد تم تدشين 16 محطة منها خلال العام الحالي.

وقال «إن الهيئة تعمل على إنشاء 91 محطة تحويل بـ 11 مليار درهم خلال السنوات الثلاث القادمة، منها 85 محطة بقيمة 9 مليارات درهم، بالإضافة إلى 6 محطات جهد عالي 400/‏‏132 ك.ف بقيمة إجمالية تصل إلى 2.4 مليار درهم. وتراعي الهيئة في إنشاء محطات نقل الطاقة مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة من خلال تبني أحدث التقنيات المتطورة، بما يسهم في دعم خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة».