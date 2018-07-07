«غرفة الشارقة» تدعو للتسجيل بـ«التميز الاقتصادي»



تاريخ النشر: الأحد 08 يوليو 2018 الشارقة (الاتحاد) دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة المؤسسات الحكومية والمنشآت الاقتصادية الخاصة على مستوى الدولة ومجلس التعاون الخليجي إلى المبادرة للتسجيل في مختلف فئات «جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي» في دورتها الجديدة لعام 2018 قبل نهاية سبتمبر المقبل. وحثت غرفة الشارقة مجتمعي الأعمال المحلي والخليجي إلى المشاركة في الجائزة للاستفادة من الدورات والبرامج التوعوية التي ستنظمها الغرفة خلال الفترة المقبلة، والهادفة إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبنّي أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.