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فرضت عقوداً تسمح بالمشاركة في الأرباح إذا زادت عن الإيجار.. ومستثمرون: تسبب أضراراً بالغة

مولات تجبر علامات «شهيرة» على مضاعفة الإيجار تحت بند «أيهما أعلى»
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تاريخ النشر: الأحد 08 يوليو 2018

سيد الحجار (أبوظبي)

رفض مستثمرون ورجال أعمال، توسع مراكز تجارية في إقرار نظام تأجير يسمح للمولات بمشاركة أصحاب المحال التجارية في الأرباح، عبر إقرار قيمة إيجارية ثابتة للوحدة، وفي الوقت ذاته تحديد نسبة محددة من المبيعات، وتحصيل «أيهما أعلى»، حيث ترتفع في بعض الأحيان إلى 3 أضعاف.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن الكثير من المراكز التجارية باتت تصر على تحديد نسبة من المبيعات تتراوح بين 5 و15%، وفي الوقت ذاته تحديد قيمة للإيجار، ليتم اقتطاع هذه النسبة في حالة زيادة المبيعات على قيمة الإيجار، بينما في حالة تراجع المبيعات يلتزم المول بقيمة الإيجار المحددة، ما يضمن تحقيق المراكز التجارية لمكاسب مالية في جميع الأحوال.

وأكد بلال مصطفى الخالد المدير العام لمجموعة شركات كبرى بأبوظبي، تضرر المجموعة، التي تمتلك عدداً كبيراً من المحال التجارية بعدة مراكز تجارية، من إصرار بعض المولات على توقيع عقود «إذعان»، بهدف الحصول على نسبة تتراوح بين 5 و15% من إجمالي الدخل، بل تصل أحياناً إلى 18%.

وأضاف الخالد أن المجموعة فوجئت مؤخرا عند انتهاء عقد إيجار أحد المحال، والذي تقدر قيمة تأجيره بنحو 500 ألف درهم سنوياً، بإصرار إدارة المول على إضافة بند يسمح لها بالحصول على نسبة من الدخل تصل إلى 10%، مع تحديد قيمة الإيجار الجديدة بـ525 ألف درهم، بزيادة 5% سنوياً، وتحصيل «أيهما أعلى».

وأكد أن مثل هذا التوجه يزيد من خسائر المجموعة في ظل سداد نسبة كبيرة من الدخل لأصحاب المولات «من دون وجه حق»، موضحاً أن المجموعة تسدد ما لا يقل عن 150 ألف درهم، أعلى من سعر الإيجار بعقد كل محل، نتيجة تطبيق نظام «أيهما أعلى». وقال الخالد «أصحاب المحال والمستثمرين يتحملون الكثير من التكاليف، سواء في تجهيز الديكورات ودفع الرواتب، وسداد الرسوم المتنوعة للعديد من الجهات، وتكاليف النقل، والدعاية والتسويق، ليأتي بعد ذلك المول ليطالب بنسبة من إجمالي المبيعات والدخل، وهو ما قد يلتهم نسبة كبيرة من الأرباح، بل قد يلتهم جميع الأرباح ببعض المحال». ... المزيد
     
 

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