بريطانيا تتفق على إنشاء «منطقة تجارة حرة» مع أوروبت

لندن (رويترز)

اتفقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع مجلس وزرائها أمس الأول، على الموقف التفاوضي لبريطانيا بشأن التجارة والجمارك في مفاوضات بريكست، وذلك أثناء اجتماع حاسم مع وزراء بارزين في مقر إقامتها الريفي. وبعد أشهر من التكتم، توصلت ماي إلى الاتفاق على أمل التغلب على انقسامات في الحكومة ودفع المحادثات المتعثرة بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي في بيان أصدره مكتبها «اليوم في مناقشات مفصلة وافق مجلس الوزراء على موقفنا الجماعي لمستقبل مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي». «اقتراحنا سيوجد منطقة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد.