الصين تستعد لخوض الحرب التجارية مع واشنطن

عواصم (وكالات)
تواصل الصين حملة التودد إلى دول أوروبا الوسطى والشرقية مع انعقاد قمة في بلغاريا، في محطة جديدة من مشروعها لنشر بنى تحتية في هذه المنطقة، حيث تنافس الاتحاد الأوروبي برأي البعض.
وبكين حريصة بالتالي على عدم فتح جبهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتوقع رئيس برنامج الاتحاد الأوروبي والصين في «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» فرنسوا غودمان، أن «يتفادى رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ لفت الأنظار» خلال قمة صوفيا.
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ويعتبر هاتف «آي فون إكس» وسيارات بيويك إيكسيل ومقاهي ستارباكس وإنتاجات هوليوود من الأفضل مبيعاً في الصين، ما يجعل منها وسائل ضغط محتملة بيد بكين.
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