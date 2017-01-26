دعم محمد بن زايد يعكس نهج الإمارات تجاه «فرسان الإرادة»

أبوظبي (وام)

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتور تيموثي بي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي والوفد المرافق له في مقر المجلس بأبوظبي. تم خلال اللقاء، بحث سبل وآليات تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات المختلفة بين المجلس الوطني الاتحادي والأولمبياد الخاص في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أصبحت أبوظبي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيف الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

حضر اللقاء ماري ديفيس، الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي، وماثيو ويليامز، عضو مجلس الإدارة في الأولمبياد الخاص الدولي والممثل المصري حسين فهمي.

وثمنت معالي الدكتورة القبيسي اتفاقية استضافة أبوظبي الدورة القادمة من الألعاب الأولمبية للأولمبياد الخاص 2019، الذي يأتي تأكيداً للمكانة الدولية المؤثرة التي تتمتع بها الدولة وثقة المجتمع الدولي في قدرة الإمارات على استضافة الفاعليات الكبرى لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقدرتها على إنجاح مختلف الأنشطة ذات الطابع العالمي في مختلف المجالات.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي، إن حضور ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومباركته توقيع اتفاقية استضافة أبوظبي الدورة القادمة، يجسد ويعكس نهج الإمارات الأصيل تجاه الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه رسالة كانت حاضرة في اللقاء الذي حظي به توقيع الاتفاقية.