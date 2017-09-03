براءة «الموبايل» من زيادة حوادث الطرق

نيويورك (رويترز)

أكدت دراسة أن تغير المناخ وليس زيادة استخدام «الموبايل» ربما يكون المسؤول عن زيادة غير عادية شهدتها الولايات المتحدة مؤخراً في حوادث الطرق.

وأضافت الدراسة التي نُشرت أمس الأول «إن الناس ربما استخدموا سياراتهم بوتيرة أكبر لتفادي سوء الأحوال الجوية المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار.. وعندما ترتفع حرارة الجو ‭ ‬0.5درجة مئوية، يزيد استخدام السيارة بواقع 95 كيلومتراً في السنة.. وبالنسبة لكل 2.5 سنتيمتر إضافي من الأمطار، يزيد استخدام السيارات والشاحنات 105 كيلومترات بالنسبة للشخص الواحد سنوياً، ومن المرجح أن تزيد حالات الوفاة الناجمة عن حوادث الطرق بشكل أكبر من المتوقع مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسبب غازات الاحتباس الحراري».