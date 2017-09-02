«دفع الفاتورة» ببصمة الوجه

شنغهاي (أ ف ب)

أطلقت سلسلة مطاعم وجبات سريعة أميركية في الصين، نظاماً متطوراً للدفع يعمل عبر التعرف إلى الوجوه «البصمة» في ظل تزايد الاستعانة بهذه التقنية في هذا البلد الآسيوي العملاق، وستتيح هذه الخدمة طلب الطعام عبر شاشة مزودة بخاصية التعرف إلى الوجوه من دون استخدام المحفظة.

وقد تعاونت مجموعة يام للمطاعم المالكة للسلسة، مع خدمة «علي باي» للدفع عبر الأجهزة المحمولة التابعة لمجموعة علي بابا الصينية العملاقة في التجارة الإلكترونية لتطوير هذه التقنية الجديدة التي تصف بأنها الأولى من نوعها عالمياً. ويقارن الجهاز المخصص لطلب الطعام وجوه الزبائن مع الصورة الموجودة على حسابهم عبر «علي باي» لإتمام عملية الدفع، حيث تجري الصين منذ أشهر تجارب عدة على تقنيات التعرف إلى الوجوه.