لورا ديرن.. نجمة «دوفيل السينمائي»

دوفيل (أ ف ب)

كرم مهرجان دوفيل للسينما الأميركية، الممثلة لورا ديرن المعروفة بدورها في مسلسل «توين بيكس» وفيلم «وايلد آت هارت»، ومشت ديرن على السجادة الحمراء خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين مساء أمس على سواحل المانش الفرنسية، وكانت نجمة الحفل.

وعرفت لورا ديرن خصوصاً بدورها في فيلم «وايلد آت هارت» لديفيد لينش الحائز جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1990، ثم في فيلم «جوراسيك بارك»، كما تشارك الممثلة الأميركية في الموسم الثالث من فيلم «توين بيكس»، وستكون من المشاركين في فيلم «ستار وورز» بجزئه المقبل.

وعلى غرار العام الماضي، كان فيلم الافتتاح من نوع التشويق، وهو بعنوان «أميريكن مايد» من إخراج دوغ ليمان، بطولة توم كروز الذي يجسد دور طيار يتاجر بالأسلحة والمخدرات استعانت به وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لمهام سرية جداً في الثمانينيات. ومن أفلام المسابقة الرسمية «ذي باتشلرز»، من إخراج كورت فولكر الذي يروي قصة والد أرمل ونجله البالغ 17 عاماً اللذين سيجدان معنى لحياتهما بلقاء كل واحد منهما امرأة مميزة.. وتعرض منصة «نتفليكس» الأميركية النافذة في البث عبر الإنترنت «سويت فيرجينيا» في المسابقة الرسمية أيضاً، وهو من إخراج جايمي جاغ.