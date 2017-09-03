طلبة اليابان يكرهون الدراسة

طوكيو (أ ف ب)

يعيش المساعدون الاجتماعيون والاختصاصيون النفسيون في اليابان حالة استنفار، بالتزامن مع استئناف العام الدراسي، إذ يشهد هذا الموسم سنوياً ارتفاعاً كبيراً في حالات عدم الرغبة في الدراسة، خصوصاً في فترة مطلع سبتمبر مع استئناف السنة الدراسية التي تنطلق في أبريل، وتتوقف خلال استراحة الصيف. ويقول يوتاكا موتوهاشي، مدير المركز الياباني لتدابير الوقاية من الانتحار، إن أحد الأسباب الرئيسة التي عبر عنها الأطفال الراغبون في عدم الدراسة ومحاولة الانتحار أحياناً هو الشعور بالضيق في كل مكان، سواء في المنزل أو في المدرسة أو في أي مكان آخر. ويضيف «كثر لا يشعرون بأي أدلة على المحبة من أهلهم الذين يبخلون بها في كثير من الأحيان لأنهم لم يحصلوا على أي منها من أهاليهم.. وهناك عائلات يابانية كثيرة تفتقر للتواصل الكافي بين أفرادها».. وأوصى بعدم إرغام طفل على العودة إلى المدرسة في اليوم الأول لاستئناف العام الدراسي، إذا ما كان ذلك أمراً مؤلماً جداً له.

وقال وزير التربية الياباني يوشيماسا هاياشي في كلمة إلى الطلبة «أنتم لستم وحدكم، إذا كنتم تعانون، فأبلغوا عن الأمر إلى أي كان لكن تكلموا لأن ذلك سيساعدكم حتماً، وإذا لم يكن ثمة من تشكون له همكم، فاتصلوا بخدمة (إغاثة الأطفال) التابعة للوزارة».