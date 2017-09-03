قطر تفشل في الحصول على دعم أوروبي لمواقفها

أبوظبي (مواقع إخبارية)

توقع وزير الخارجية البلجيكي، ديديي ريندرس، أن تطول أزمة الخليج حيث لا تلوح آفاق الحل بعد، ويتضح من خلال مباحثات وزير الخارجية القطري في بروكسل أن قطر لم تحصل على الدعم الذي تنشده، رغم دبلوماسية العقود السخية التي تقودها.

ونقلت قناة «العربية» عن ديديي ريندرس وزير الخارجية البلجيكي «أتزود دائما لاحتمال أن تكون الأزمة طويلة ويفضل أن تحل في ظرف وجيز. وإذا استمرت فترة طويلة يتوجب علينا مواصلة العمل المشترك رغم تعقيدات الأزمة، على صعيد ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والسعودية وبينه (الاتحاد الأوروبي) وبين الإمارات، وكذلك مع قطر، ومع الجميع في نطاق تحالفات دولية».

وأشارت إلى أن الوزير القطري لم يبد أية مرونةٍ للبحث عن الحلول التي تستجيب لطلبات الدول الأربع، وذلك أثناء المباحثات مع نظيره البلجيكي، وكذلك مع ممثلي المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي ودبلوماسيين في المفوضية الأوروبية.

وقال وزير خارجية قطر «الدول المعنية (الأربع) واصلت السلوك نفسه ولم تقدم ردها على جهود الوساطة الكويتية منذ بدء الحصار قبل تسعين يوماً».