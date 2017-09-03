النائبة العامة المنشقة بفنزويلا تسلم وثائق للمكسيك

مكسيكو (أ ف ب)

سلمت النائبة العامة السابقة في فنزويلا، لويزا اورتيجا التي تحولت إلى المعارضة، والتي وصلت إلى المكسيك الخميس، القضاء المكسيكي وثائق حول تحقيقات عدة. وقالت اورتيجا لصحفيين أمس الأول «أتيت للقاء الوكيل العام للجمهورية الذي سلمته أمس (الخميس) معلومات مهمة على صلة بتحقيقات جارية في فنزويلا، ويمكن أن تهم البلد».

ووصلت اورتيجا التي أعلنت السلطات الفنزويلية أنها تستعد لإصدار بطاقة توقيف دولية ضدها، الخميس إلى المكسيك، المرحلة الجديدة في جولتها بدول المنطقة، في إطار حملتها ضد رئيس بلادها نيكولاس مادورو.

والتقت مساء الخميس النائب العام في المكسيك راول سيرفانتس، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن اللقاء بداعي «سرية التحقيق».

وقالت «بحسب المحادثات التي أجريتها والأدوات القانونية الدولية مثل اتفاقية باليرمو، أنا على ثقة أنه سيكون بإمكاننا قريباً الحصول على رد على الجرائم المرتكبة في فنزويلا، والتي لا يمكن الحصول على العدالة بشأنها» داخل البلاد، متهمة الرئيس مادورو ومعاونيه بالفساد.

وبحسب المعارضة اورتيجا، فإن «القضاء غير قائم في فنزويلا، وفقدنا دولة القانون والديمقراطية والحريات».