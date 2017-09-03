الرئيس الكيني يهاجم القضاء لإلغائه نتائج الانتخابات

نيروبي (أ ف ب)

حمل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا المنتهية ولايته بشدة أمس على القضاء لإبطاله نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 أغسطس، رافضاً مطالب المعارضة بتبديل اللجنة الانتخابية المثيرة للجدل على خلفية الشكوك في قدرتها على تنظيم عملية اقتراع جديدة.

وفيما جدّد كينياتا قوله، إنه يحترم قرار المحكمة العليا الذي أبطل إعادة انتخابه لولاية جديدة، قال في اجتماع مع ممثلين عن حزبه في القصر الرئاسي «في كل مرّة نفعل شيئا، يأتي قاض ويصدر حكما. الأمور لا يمكن أن تسير بهذا الشكل، هناك مشكلة لا بد من تصحيحها».

وأضاف «اعتقد أن ثوب القضاة الذي يرتدونه يجعلهم يظنّون أنهم أذكى من سائر الكينيين». وندد رئيس نقابة المحامين إسحق أوكيرو بهذه التصريحات ووصفها بأنها «تهديدية» و«غير لائقة».

وركز كينياتا هجومه على القاضي ديفيد ماراغا رئيس المحكمة العليا، قائلا «مارغا يعتقد أن بإمكانه تغيير الإرادة الشعبية.. إرادة الشعب لا يمكن أن يغيّرها بضعة أشخاص».

ورفض كينياتا أي تعديل على اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي اتهمها القضاء بأنها «فشلت وأهملت أو رفضت» تنظيم العملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور.

وقال: «ليس لدينا الوقت لأي تعديلات إضافية»، علما بأن اللجنة أعلنت الجمعة أنها ستجري تغييراً في أعضائها استعداداً للانتخابات الجديدة.

واتهم خصمه زعيم المعارضة رايلا أودينغا بأنه يريد التلاعب بالانتخابات «ليصل إلى الحكم من الباب الخلفي».