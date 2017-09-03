ألمانيا ترفض طلباً تركيا بتجميد أصول جولن

برلين (رويترز)

قالت مجلة شبيجل أمس، إن ألمانيا رفضت طلباً رسمياً من تركيا بتجميد أصول أعضاء من شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل العام الماضي. ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة من تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأول أن ألمانيا ستتصرف بشكل حازم تجاه اعتقال تركيا لمواطنين ألمانيين بتهم سياسية.

وقالت المجلة دون ذكر مصادرها، إن الحكومة التركية طلبت من وزارة الخارجية في برلين أواخر أبريل تجميد أصول تنظيم جولن وأعضائه في ألمانيا. وتابعت أنها ألحقت بالطلب قائمة تتضمن 80 اسماً.

وذكر التقرير أن الحكومة الألمانية رفضت رسميا الطلب بنهاية يونيو وأبلغت أنقرة أنه ليس هناك أساس قانوني كي يقيد مكتب الإشراف المالي الاتحادي حركة كولن وأنصاره. ورفضت وزارة الخارجية في برلين التعليق. وقال التقرير أيضا إن عدد طلبات الترحيل التي أرسلت إلى ألمانيا قفز إلى 53 طلبا منذ بداية العام ليزيد عن إجمالي الطلبات في عام 2016.

وندد وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو أمس برد فعل برلين إزاء توقيف سلطات بلاده شخصين ألمانيين قالت إنهما على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية. وقال الوزير «حين نوقف (شخصاً متورطاً في الانقلاب) تبدأ ألمانيا بالتنديد، ماذا يمكن أن يحقق لكم ذلك؟»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول. وأضاف «هذا الشخص هو أيضاً مواطن تركي، لكن برلين تتساءل «لماذا أوقفتم مواطنا» ألمانيا. وكانت وزارة الخارجية الألمانية استنكرت أمس الأول توقيف مواطنين ألمانيين اثنين، معتبرة أن ذلك مرده «أسباب سياسية». وبذلك يرتفع إلى 12 عدد الألمان الذين تعتبرهم برلين معتقلين سياسيين في هذا البلد.

وبحسب وكالة دوغان الخاصة، فإن هذين الشخصين هما ألمانيان من أصل تركي، وقد أوقفا في مطار أنطاليا جنوب غرب تركيا للاشتباه بأنهما على علاقة مع محاولة الانقلاب الفاشلة التي هزّت تركيا في الخامس عشر من يوليو 2016. ولم تذكر الوكالة ما إن كان الموقوفان يحملان جواز سفر تركي.