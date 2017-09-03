روسيا تستدعي كبير الدبلوماسيين الأميركيين في موسكو

موسكو (أ ف ب)

استدعت السلطات الروسية كبير الدبلوماسيين الأميركيين في موسكو حالياً، متهمة الولايات المتحدة بأنها تنوي تفتيش مقر مهمتها التجارية في واشنطن التي كانت السلطات الأميركية طلبت إغلاقها. وقالت الخارجية الروسية، إنها استدعت أنتوني جودفراي وسلمته «رسالة احتجاج على صلة بنية السلطات الأميركية القيام بعمليات تفتيش في البعثة التجارية الروسية بواشنطن».

ويشغل حالياً جودفراي، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية، منصب كبير الدبلوماسيين في موسكو بعد إعلان السفير جون تيفت في يوليو نيته مغادرة موسكو في ألاول من سبتمبر.

وقالت الخارجية الروسية أمس، إن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ينوي تفتيش مقر القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو التي أمهلت السلطات الأميركية موسكو حتى أمس السبت لإغلاقها، إضافة إلى البعثتين التجاريتين في واشنطن ونيويورك.

وبررت واشنطن الإغلاق بأنه يأتي في إطار «المعاملة بالمثل» لخفض فرضته موسكو لعدد موظفي ودبلوماسيي البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا.