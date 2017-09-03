فرار 60 ألفاً من الروهينجا إلى بنجلاديش وإحراق 2600 منزل

رانجون (وكالات)

ذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس أن قرابة 60 ألف شخص من مسلمي الروهينجا عبروا الحدود إلى بنجلاديش خلال الأيام الثمانية الماضية، هربا من العنف الطائفي في ولاية راخين في ميانمار.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية فيفيان تان، إن «العدد التقديري هو 58,600 بحسب مختلف وكالات المساعدات، وسيستمر في الازدياد».

وكانت الأمم المتحدة تحدثت أمس الأول عن 38 ألف لاجئ وصلوا إلى بنجلاديش خلال أسبوع أسفرت فيه المعارك عن أكثر من 400 قتيل.

إلى ذلك، فإن 250 ألف شخص على الأقل لم يتلقوا مساعدة غذائية، حيث علق برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات بسبب المعارك. فيما يشهد الوضع الإنساني تدهوراً كبيراً مع ارتفاع حصيلة القتلى ونزوح عشرات الآلاف من السكان، من الروهينجا المسلمين والبوذيين أيضاً.