مصر تشارك اليوم في قمة «البريكس»

القاهرة (وكالات)

تشارك مصر اليوم في قمة دول تجمع «بريكس» التي تستضيفها الصين بوفد رسمي يتقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، إن الزيارة تأتي تأكيداً لحرص مصر على تعزيز علاقاتها مع «البريكس» الذي يضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويعد من أهم التكتلات الاقتصادية الدولية، حيث أسهمت دوله مجتمعة بنحو 50% من إجمالي النمو العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة. ومن المقرر أن يلتقي السيسي نظيره الصيني لمواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون الثنائي، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية «المصرية - الصينية». وسيوقع خلال الزيارة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين لتطوير التعاون في عدد من المجالات، كما سيعقد الرئيس المصري بعض اللقاءات على هامش اجتماعات القمة مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة فيها.

وسيتوجه السيسي عقب مشاركته في اجتماعات «بريكس» إلى فيتنام في زيارة رسمية، سيعقد خلالها عدداً من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين والقادة الفيتناميين، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى البلدين.