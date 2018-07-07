بومبيو في بيونج يانج سعياً لتفاصيل بشأن «نزع النووي»

سيؤول (رويترز)

اجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مع مسؤولين من كوريا الشمالية في بيونج يانج، أمس، آملاً في «استيفاء» تفاصيل عن خطط بيونج يانج للتخلي عن برنامجها النووي، وأيضاً استعادة رفات جنود أميركيين فقدوا إبان الحرب الكورية. وأفاد تقرير لمجموعة من الصحفيين المرافقين لبومبيو، بأنه التقى كيم يونج تشول، المسؤول الكوري الشمالي الكبير الذي لعب دوراً رئيساً مع بومبيو في الترتيب لقمة بين زعيمي البلدين استضافتها سنغافورة الشهر الماضي.

واستمرت المحادثات قرابة ثلاث ساعات، بينما لم يتأكد حتى الآن ما إذا كان بومبيو سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال بومبيو للصحفيين «أنهينا للتو أول اجتماع لنا، أنا فخور بالعمل الذي يؤديه فريقي». وخلال قمة سنغافورة، أعلن زعيم كوريا الشمالية التزاماً فضفاضاً «بالعمل من أجل نزع السلاح النووي»، لكنه لم يحدد التفاصيل المتعلقة بكيف أو متى سيتخلى عن برامج بيونج يانج النووية.

وكتب بومبيو على «تويتر» بعد مكالمة هاتفية مع ترامب أثناء توجهه إلى بيونج يانج «أبلغني الرئيس باعتقاده أن الزعيم كيم يتوقع مستقبلاً مختلفاً وأكثر إشراقاً لشعب كوريا الشمالية. ويأمل كلانا أن يكون ذلك صحيحاً».