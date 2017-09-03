مقتل 21 مدنياً في ليبيا أغسطس الماضي



تاريخ النشر: الأحد 03 سبتمبر 2017 طرابلس (وكالات) كشفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن مقتل وإصابة 21 شخصاً في صفوف المدنيين جراء الأعمال القتالية بين الأطراف المتصارعة في ليبيا خلال شهر أغسطس المنصرم. وأكدت في تقريرها الشهري أمس، أنها تمكنت من توثيق وقوع 21 إصابة في صفوف المدنيين، 7 قتلى و14 مصابًا بجروح، وذلك خلال الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا. وحملت البعثة المسؤولية إلى أطراف النزاع من أهمها تنظيم «داعش» الإرهابي والجماعات الإرهابية الأخرى. وأضافت في تقريرها، أن إحصائياتها تقتصر على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال الذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر.