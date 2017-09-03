تونس: الإرهاب مازال يستهدف أمن البلاد



تاريخ النشر: الأحد 03 سبتمبر 2017 ساسي جبيل (تونس) اعتبر وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، أنّ المخاطر الإرهابية في تونس عموماً وفي المناطق الحدودية، خصوصاً مازالت قائمة ومحتملة، وهو ما يستوجب العمل الدائم لاستئصال كل المحاولات والمخطّطات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها. وأضاف وزير الداخلية، في تصريح صحفي مساء أمس الأول، على هامش تفقده للوحدات الأمنية العاملة بمحافظة جندوبة، وتدشينه لمركز للحرس الحدودي مع الجزائر شمال غربي البلاد، أن وزارة الداخلية مازالت تتلقى معلومات عن وجود مجموعات إرهابية متحصنة بالجبال المتاخمة للحدود التونسية الجزائرية، مبرزاً أن الأجهزة الأمنية على درجة كبيرة من اليقظة والجاهزية للتصدي لأي محاولة من شأنها أن تمسّ بأمن تونس.