إيران تعتقل 125 أهوازياً بـ «انتفاضة العطش» في المحمرة

طهران (العربية نت)
ذكرت «منظمة حقوق الإنسان الأهوازية»، أن السلطات الإيرانية اعتقلت أثناء «انتفاضة العطش» خلال الأيام الأخيرة في مدينتي المحمرة وعبدان 125 شخصاً، تظاهروا ضد ظاهرة تلوث وملوحة مياه الشرب. وبحسب بيان للمنظمة، يتم احتجاز هؤلاء المعتقلين لدى قوى الأمن الداخلي وجهاز وزارة الاستخبارات الإيرانية بتهمة التظاهر، احتجاجاً على انقطاع مياه الشرب.
وقال مصدر يعمل في محكمة المحمرة لـ «منظمة حقوق الإنسان الأهوازية»، إنه تم استبعاد جميع القضاة العرب عن ملفات المعتقلين، وتم تحويلها إلى قاض غير عربي كان من موظفي الاستخبارات سابقاً.
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.وفي الفترة نفسها، منعت السلطات الزراعة الصيفية في أنحاء إقليم الأهواز كافة، لا سيما زراعة الأرز، كما أصبح الناس يشترون مياه الشرب بحوالي 50 ألف ريال إيراني للبرميل سعة 20 لتراً بعد أن كان البرميل سعره 5000 ريال إيراني، بحسب البيان، ووفقاً للمنظمة، فقد أدى غلاء سعر المياه وصعوبة الحصول عليها إلى «حالة غضب بين الناس في ظل البطالة المتفشية والفقر الشديد والتمييز المتعمد الذي يتعرض له أبناء الأهواز العرب عموماً والمحمرة وعبدان خصوصاً».
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وأفادت المنظمة بأن القناصة، استقروا على المباني العالية بمركز المدينة، وبدأوا يطلقون الرصاص العشوائي لتفريق المتظاهرين.
ويوم الأحد الماضي، أغلقت قوات الأمن مركز المدينة (تقاطع مطهري) من جهاته الأربع بحواجز إسمنتية ضخمة، وبدأت حملة اعتقالات واسعة، شملت حوالي 20 جريحاً أصيبوا خلال المظاهرات.