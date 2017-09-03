خادم الحرمين: نجحنا في مواجهة الإرهاب وهدفنا وحدة الصف

عمار يوسف (مكة المكرمة، وكالات)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن أذرع الإرهاب سعت للنيل من المقدسات، ولم تراعِ الحرمات، لكن المملكة، وبالتعاون مع أشقائها وأصدقائها، حققت نجاحات كبيرة في استئصال الإرهاب، وتجفيف منابعه بكل حزم وعزم، ودون هوادة.

وقال الملك سلمان في كلمة ألقاها في الديوان الملكي بقصر منى أمس، خلال حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام، إن المملكة العربية السعودية تمثل قلب العالم الإسلامي، وتستشعر آمال وآلام المسلمين في كل مكان، وتسعى بكل جهد لتحقيق وحدة الصف والتعاون والتكاتف في عالمنا الإسلامي، وتحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع. ورحب العاهل السعودي بالضيوف في هذه الرحاب المقدسة، وهنأهم بعيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن المملكة سخرت إمكاناتها البشرية والمادية كافة لتمكين ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء حجهم. وشدد على مضي المملكة قدماً في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين، موضحاً أن المشاعر المقدسة في تطور مستمر، ووفق منظومة متكاملة، تهدف إلى المزيد من التيسير في أداء الحج وسلامة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي. وغادر خادم الحرمين الشريفين، منى متوجهاً إلى جدة بعد أن أشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات مكنتهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

في غضون ذلك، واصل حجاج بيت الله الحرام أمس رمي الجمرات في أول أيام التشريق، بعد أن أدوا أمس الأول شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم عيد الأضحى دون أن تسجل حالات تزاحم عند منطقة جسر الجمرات، حيث استوعبت منشأة الجمرات ضيوف الرحمن الذين توافدوا تباعاً لرمي الجمرات الثلاث دون تزاحم يذكر. ويواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم الأحد رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، حيث يرمون في هذه الأيام الجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة الكبرى، فيما يستعد المتعجلون للانصراف من منى إلى مكة لأداء طواف الوداع.

وتستقبل المدينة المنورة بدءاً من اليوم طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذ يتوقع أن يصل عشرات الآلاف من حجاج بيت الله إلى المدينة المنورة خلال اليومين القادمين. وقد باشرت مختلف القطاعات بالمؤسسة الأهلية للأدلاء في المدينة المنورة أمس أداء مهامها بكامل طاقتها من خلال 56 مرفقاً لخدمة ضيوف الرحمن. وأكد المتحدث الرسمي باسم أدلاء المدينة، كمال بن أحمد خليفة، جاهزية المؤسسة لاستقبال أكثر من 550 ألف حاج يتوقع وصولهم للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج بعد أن أدوا مناسك الحج، مبيناً أن المؤسسة، ومن خلال مرافقها المتمثلة في 17 مكتباً للخدمة الميدانية و16 مكتباً مسانداً و12 إدارة، بالإضافة إلى 8 لجان وثلاثة مراكز استقبال، استطاعت أن تخدم خلال موسم ما قبل الحج أكثر من 716 ألف حاج.

وفي السياق ذاته، أعلن أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج، الأمير خالد الفيصل، أن المملكة سجلت أرقاماً قياسية في نقل الحجاج بالحافلات والقطارات هذا العام، إذ بلغ عددهم أكثر من مليوني حاج، وبأوقات زمنية قصيرة.

كما أمل الأمير خالد الفيصل، فيما يتعلق برؤية المملكة 2030 بزيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليوناً، مواكبة طموحات الدولة، وهو ما انعكس على وضع مشروع لتطوير المشاعر المقدسة، والذي سيبدأ العمل في تنفيذه قريباً. وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن السعودية تركز على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، بعيداً عما يحدث من صراعات وأزمات في المنطقة.