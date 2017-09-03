الإفراج عن طيار سوري مقابل تحرير معتقلين لدى النظام

بيروت (وكالات)

أعلن فصيل «جيش أسود الشرقية» المنضوي تحت لواء الجيش الحر السوري المعارض بالجبهة المحاذية للحدود الأردنية، تفاصيل عملية التبادل أجراها مع النظام السوري، تم بموجبها الإفراج عن الطيار الأسير علي الحلو و30 عنصراً من الجيش الحكومي مقابل تحرير 100 معتقل في سجون نظام دمشق. وقال طلال السلامة القائد العام لأسود الشرقية، إن القبول بتسليم الطيار والعناصر الآخرين جاء بعد مطالب تضمنت إخراج 100 معتقل من السجون السورية، إلى جانب فتح طريق إلى القلمون الشرقي ذهاباً وإياباً، لمرة واحدة، لإخراج مقاتلين وعتاد عسكري إلى البادية السورية. وأوضح السلامة أنه تم إدخال الطيار الأسير إلى الأردن بناء على طلبها، وهي مكلفة من قبلنا بالتفاوض مع الجانب الروسي كـ«دولة ضامنة».

وفيما لم تكشف وسائل الإعلام الرسمية عن أي تفاصيل حول الصفقة، قال أمين فرع ريف دمشق لـ«حزب البعث» الحاكم همام حيدر «بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ودعماً لجهود المصالحات الوطنية، ونتيجة الاندفاع الشعبي، تم إطلاق سراح نحو 80 شخصاً» من الذين غرر بهم من أبناء محافظات». ووقع الحلو في الأسر عقب إسقاط المسلحين مقاتلة طراز ميج-21 تابعة لسلاح الجو السوري في بادية ريف السويداء الشرقي، في 15 أغسطس الماضي.