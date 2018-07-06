هولندا تطرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية

أمستردام (وكالات)

قال جهاز المخابرات الهولندية أمس إن هولندا طردت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية. وقال متحدث باسم المخابرات الهولندية «نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية.. لن نقدم مزيداً من المعلومات».

وقبل أيام، قالت وزارة الخارجية النمساوية إنها ستنزع الصفة الدبلوماسية عن إيراني بعد القبض عليه في ألمانيا لصلته بـ«مؤامرة لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا». في غضون ذلك، نشرت الخارجية الأميركية عبر موقعها الرسمي قائمة بالأعمال الإرهابية التي رعتها إيران في أوروبا خلال العقود الأربعة الماضية أي ما بين 1979 و2018، بينما دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأوروبيين لمواجهة هذا الإرهاب الذي يقوم به النظام الإيراني.

ويتزامن نشر هذه القائمة مع قضية محاولة الاعتداء بقنبلة على مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس السبت الماضي، والتي اعتقل خلالها المدبر الرئيسي للهجوم وهو دبلوماسي يعمل بالسفارة الإيرانية. وجاء في مقدمة القائمة أن «النظام الإيراني قد جلب المعاناة والموت للعالم وشعبه، حيث في أوروبا فقط، تسببت الاغتيالات والتفجيرات والهجمات الإرهابية الأخرى التي ترعاها إيران في تشويه حياة عدد لا يحصى من الناس».

وشرحت القائمة بالتفصيل العمليات التي قامت بها أجهزة المخابرات الإيرانية أو عملاؤها من ميليشيات «حزب الله» اللبنانية من تفجير واغتيالات وأعمال خطف وقتل ضد معارضي النظام أو أهداف لأميركا. من جهته، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، في معرض تعليقه على قائمة الأعمال الإرهابية في أوروبا، أن يطرح القادة الأوروبيون هذا الأمر مع روحاني وظريف خلال جولتهما الأوروبية. وفي تغريدة أخرى، قال بومبيو: «حان الوقت لمواجهة الحقائق حول نظام إيران الخبيث».