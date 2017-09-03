جيش الأسد والميليشيات يقاتلون في آخر جيب قبل دير الزور

عواصم (وكالات)

قالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إن الجيش السوري النظامي يتقدم بدعم من الطيران الروسي، بنجاح باتجاه دير الزور لفك الحصار عنها، منوهة بأن تحريرها سيكون بمثابة هزيمة استراتيجية لتنظيم «داعش». بينما أكد المرصد السوري الحقوقي أن الجيش النظامي والميليشيات، يقاتلون أمس، في آخر جيب خاضع للتنظيم الإرهابي بين مدينتي حمص وحلب قرب بلدة سلمية وسط سوريا، بعدما سيطروا الجمعة على قرية عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي.

وأضافت الوزارة أن مسلحي «داعش» يتصدون ويحاولون منع تقدم وحدات الجيش الحكومي، باستخدام كافة الأسلحة الثقيلة والمدرعات ومدافع الهاون. وبحسب بيانات الوزارة «خلال الـ48 ساعة الأخيرة قامت المقاتلات الروسية بتدمير 9 وحدات مدرعة، بينها دبابتان، و6 مواقع لإطلاق الصواريخ، و3 مستودعات ذخيرة ومركز تحكم، وأكثر من 20 سيارة ثقيلة محمله بالوقود والأسلحة». وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الطيران الروسي استهدف موكباً (لداعش) على طريق، دير الزور - الرصافة، مكوناً من 12 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة، فضلاً عن تدمير سيارات محملة برشاشات ثقيلة ومدافع مضادة للطائرات وقذائف الهاون.

وحقق الجيش النظامي تقدماً، بمساعدة الضربات الروسية والميليشيات الموالية لإيران، بينها «حزب الله» ، في عمق شرق سوريا ضد تنظيم «داعش». ويسعى الجيش النظامي إلى فك الحصار عن جنوده داخل مدينة دير الزور والتي تراجع إليها مسلحو التنظيم مؤخراً بعد الهزائم في سوريا والعراق.