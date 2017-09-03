الحكيم: انفصال كردستان لا يحل مشاكل العراق

بغداد (الاتحاد، وكالات )

أعلن عمار الحكيم زعيم تيار «التحالف الوطني» العراقي أمس، أن العراق ليس حدوداً، بل حضارة وتاريخ، وهو وطن العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين وكل الأقليات. وقال الحكيم خلال خطبة صلاة عيد الأضحى، «كردستان غالية علينا، وإن الأوطان حق للشعوب، لكن العراق هو وطن الجميع.. علينا استحضار حسابات الواقع بين كافة المكونات، وعلينا أن لا نبحث عن خرائط الانفصال؛ لأنه لا يحل المشاكل، وعلينا حل مشاكلنا وتصفيرها»، وذلك 23 يوماً من موعد استفتاء كردستان على الانفصال المقرر في 25 سبتمبر الحالي.

في الأثناء، كشف مصدر محلي في قضاء مندلي المتنازع عليها بين بغداد وأربيل شرقي ديالى، أمس إحباط&rlm‭ ‬محاولة ‬لأعضاء ‬ومسؤولين ‬حزبيين ‬أكراد ‬لعقد ‬جلسة ‬للتصويت ‬على ‬المشاركة‭ ‬باستفتاء ‬انفصال ‬كردستان. وقال المصدر، إن مسؤولين وأعضاء أكراداً في مجلس&rlm‭ ‬مندلي ‬حاولوا ‬إقناع ‬الأطراف ‬المحلية ‬لعقد ‬جلسة ‬تصويت ‬لصالح ‬استفتاء ‬كردستان‭ ،‬مبيناً ‬أن ‬المخطط ‬واجه ‬رفضاً ‬رسمياً وجماهيرياً ‬وعشائرياً‬. وكان مجلسا خانقين وقره تبه، قد صوتا في وقت سابق على المشاركة باستفتاء&rlm‭ ‬الانفصال ‬والذي ‬اعتبرته ‬الحكومة ‬المحلية ‬«مخالفة ‬دستورية ‬وإدارية ‬فاضحة‭ «‬تتطلب إجراءات ‬رادعة. وفي سياق آخر، أعلن الحكيم أمس، تبني تياره مشروع حكومة الأغلبية السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 2018. وقال: «إننا لا نحصر تفكيرنا بالسنة القادمة وإنما نعمل للمستقبل ونحن متيقنون أن هذا الوطن لا بد أن ينهض من كبوته»، مضيفاً «رؤيتنا المستقبلية تستند إلى ضرورة مغادرة الأطر القديمة في إدارة الوطن، وتشكيل حكومة أغلبية لا إقصائية لتصحيح مسار العملية السياسية في العراق».