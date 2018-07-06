إسرائيليون يتظاهرون قرب غزة للمطالبة بالإفراج عن جنديين

غزة (الاتحاد)

تظاهر المئات من الإسرائيليين، أمس، قرب الحدود مع قطاع غزة، مطالبين حكومتهم بالعمل على الإفراج عن الجنديين الأسيرين (هدار غولدن وأرون شاؤول) المأسورين في غزة.

ووفقاً لموقع «واللا» العبري، فإن قرابة 2500 إسرائيلي شاركوا عائلة الجنديين الإسرائيليين الأسيرين في غزة في تظاهرة حاشدة قرب النصب التذكاري القريب من حدود قطاع غزة لتشكيل جبهة قوية في دفع الحكومة الإسرائيلية للعمل على الإفراج عن الجنود المأسورين.

وشارك في المظاهرة الحاشدة المستشار الأسبق لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليكيم روبنشتاين والعميد افيغدور كهلاني وأعضاء كنيست من حزب يش عاتيد.

يُشار إلى أن كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس عرضت بعد حرب 2014 صور أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها في غزة وهم، شاؤول آرون، وهادار جولدن، وأباراهام منجستو، وهاشم بدوي السيد، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وترفض حركة حماس بدء مفاوضات لصفقة تبادل أسرى جديدة قبل إفراج قوات الاحتلال عن أكثر من 50 محرراً بصفقة (شاليط) «وفاء الأحرار»، أعاد الجيش الاسرائيلي اعتقالهم.