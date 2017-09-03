عشرات «الدواعش» يتسللون للبوكمال شرق سوريا

عواصم (وكالات)

كشفت مصادر محلية أمس، أن أكثر من 100 مسلح من القافلة التي تقل المئات من مسلحي وأفراد عائلات «داعش» تمكنوا عن طريق التهريب وبشكل فردي، من الوصول إلى البوكمال الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي في ريف دير الزور شرق سوريا، مستخدمين طرقاً فرعية. لكن «حزب الله» الذي أبرم صفقة الإجلاء مع «داعش» من القلمون الغربي وجرود القاع ورأس بعلبك، أعلن أمس، أن مقاتلات أميركية تحاصر القافلة التي تتألف من 17 حافلة، وسط الصحراء في سوريا وتمنعها من الوصول إلى وجهتها في محافظة ديرالزور على الحدود العراقية شرق سوريا، مشيراً إلى أنه والجيش السوري النظامي يبحثان عن طريق جديد لعبور الحافلات. على الجانب الآخر، أكدت مصادر في مدينة القائم العراقية الحدودية، قبالة البوكمال السورية، رصد تحركات واضحة لعناصر التنظيم الإرهابي قد تفضي إلى تهريب «دواعش» العالقين قرب حميمة بمنطقة السخنة بين حمص وحماة، باتجاه الأراضي العراقية، مشيرة إلى أن التحالف الدولي نفذ 25 ضربة جوية ساحقة على مواقع الإرهابيين بالمنطقة الحدودية بين البلدين.

من جهتها، أفادت قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف الدولي، أن 22 غارة جوية قرب دير الزور والرقة، دمرت ‬11 ‬جهاز ‬تقطير‭ ‬نفط‬ تابع «لداعش»، ‬و4 مركبات، ‬وبناية، ‬وبلدوزر، ‬وشاحنة ‬وقود، ‬‬ونظام‭ ‬مدفعية. كما دكت ‬16 ‬موقعاً ‬قتالياً، ‬و3 ‬مخازن ‬لوجستية‭ ‬ونقطتي ‬نظام ‬وسيطرة ‬ومركبة ‬مفخخة. وكان الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف، حاول أمس الأول طمأنة المخاوف العراقية من تسلل الإرهابيين المرحلين بموجب صفقة «حزب الله» والنظام السوري مع «داعش»، مؤكداً قواته لن تسمح «بارتباط القافلة العالقة في الصحراء، مع أي عنصر من إرهابيي البوكمال».

وفي سياق الخلاف في الأوساط اللبنانية بشأن الصفقة التي حاول «حزب الله» توريط الجيش اللبناني فيها، دعا وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي أمس، إلى المحاسبة في قضية مقتل العسكريين الذين اختطفهم «داعش» والنصرة» من بلدة عرسال في أغسطس 2014، بداية من تورط «حزب الله» بالقتال في سوريا، والذي دفع بالبلاد إلى أزماتٍ كبرى، ما أدى إلى مصرع العسكريين. وأكد ريفي أن «حزب الله» يجب أن يُحاسب وهو الذي هجَّر عشرات الآلاف من السوريين من أرضهم، كما أنه يجب أن يُحاسَب على منع حكومة رئيس الوزراء السابق تمام سلام ، من التفاوض لاستعادة العسكريين، بينما قام بعقد الصفقة مع التنظيم الإرهابي لصالح النظام السوري، واصفاً إياها بـ«صفقة العار وليس الانتصار».

وقال الوزير السابق، إن التكتم حول المعلومات الجدية عن قتل العسكريين اللبنانيين، أسقط كل ذرائع «حزب الله»، الذي بدا أنه يستخدم «داعش» لتحقيق أجندة لا تَمتّ للمصلحة اللبنانية بصلة. وتساءل ريفي: «ما علاقة الحزب بقادة (داعش)؟، وهل سيسلِّم من سلَّموا أنفسهم له طَوعاً إلى القضاء اللبناني، أم أنه سيوظفهم في مهمات مشبوهة أخرى؟». وكرر ريفي انتقاده للحكومة التي وصفها بـ«النائمة»، مضيفاً أنها تتباهى بتسهيل انسحاب «داعش»، وهو أمر في الواقع «فضيحة».