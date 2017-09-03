سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

هز انفجار نفذه انتحاريون متنكرون بزي شرطة أمس، محطة للطاقة الكهربائية شرق مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، موقعاً 7 قتلى و13 جريحاً من أمن وعمال المنشأة، فيما أكدت الأجهزة الأمنية القضاء على جميع الإرهابيين المنتمين «لداعش» واحتواء الحرائق قبل استئناف تشغيل المحطة. تزامن ذلك مع انطلاق قطاعات عسكرية إضافية من بغداد للمشاركة في عملية «قادمون يا حويجة» المرتقبة، لتحرير قضاء المنطقة الاستراتيجية التي تربط 4 محافظات، في كركوك، من سيطرة التنظيم الإرهابي. بالتوازي، أكد مصدر محلي أن ضربة جوية استهدفت أمس مضافتين في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين، مسفرة عن مقتل ما يسمى «المفتي الشرعي للمحافظة، بينما أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، اعتقال قيادي «داعشي» بارز وضبط 3 مخابئ للأسلحة بعملية نوعية نفذتها قوة أمنية مشتركة بمنطقة حوض الوقف بمحافظة ديالى.

بدوره، أفاد ضابط في البيشمركة، أن قواته دحرت اعتداء كبيراً شنه عشرات «الدواعش» الفارين من قضاء تلعفر غرب الموصل، على موقع لقواته في منطقة الحردان بقضاء سنجار، مشيراً إلى أن المهاجمين خلفوا وراءهم عشرات الجثث التي سحبتها القوات الكردية. من جهة أخرى، دكت ضربات شنها التحالف الدولي، أرتالاً متجهة من القائم إلى مدية عانه قبالة الأراضي السورية، بصحراء غرب محافظة، موقعة عشرات القتلى من التنظيم الإرهابي، ودمرت 7 مركبات.

وأكدت الشرطة ومصادر الجيش، أن انتحاريين هاجموا محطة للطاقة الكهربائية مملوكة للدولة بمنطقة سامراء شمالي بغداد، في وقت مبكر من صباح أمس، ما أسفر عن مقتل أشخاص وإصابة 13 آخرين، كما أدى لإغلاق المنشأة. وهاجم 3 إرهابيين على الأقل يرتدون سترات ناسفة المحطة حوالي الساعة 0300 بالتوقيت المحلي قرب مدينة سامراء، مستخدمين قنابل يدوية لاقتحام المنشأة، بحسب إفادة القوى الأمنية. وقال رائد خالد وهو عامل أصيب بشظية «كنت موجوداً خلال نوبة العمل الليلي، وسمعت فجأة أصوات إطلاق نار ودوي انفجارات.. بعد دقائق قليلة، شاهدت أحد المهاجمين وهو يرتدي الزي العسكري، ويقوم بإلقاء القنابل اليدوية من النوافذ». أكدت المصادر الأمنية أن 3 مسلحين سيطروا لفترة قصيرة على المحطة، ولكن الشرطة تمكنت من استعادة السيطرة بعد 3 ساعات من الاشتباكات. وقالت الشرطة ومصادر طبية في مستشفى مجاور، إن 4 من رجال الشرطة و3 عمال قُتلوا بالاعتداء الذي أعلن «داعش» مسؤوليته، كما أصيب 13 آخرون. وفجر أحد المهاجمين بعد محاصرته من قبل قوات الأمن، سترته الناسفة قرب أحد مولدات الطاقة ما أدى إلى اندلاع حريق. وذكرت مصادر أمنية أن المهاجمين الآخرين قتلا، إما بتفجير نفسيهما أو بالاشتباكات مع قوات الأمن. وقال مسؤولو كهرباء، إن من المتوقع أن يجري تعليق العمل في المنشأة لفترة قصيرة لحين الانتهاء من الإصلاحات. وفي وقت سابق أمس، أعلن مصدر أمني مسؤول، أن القوات الأمنية وعناصر «سرايا السلام» التابعة لرجل الدين الشاب مقتدى الصدر، قد قتلت سبعة انتحاريين حاصروا موظفين في محطة الجالسية الكهربائية شرقي سامراء، بينما فجر الثامن نفسه.

وفيما تجري التحضيرات لعملية تحرير قضاء الحويجة بمحافظة كركوك التي تشهد حركة دؤوبة للمركبات العسكرية والمدرعات، توقع عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت تحقيق نصر سريع على التنظيم الإرهابي. وأصبح قضاء الحويجة ‬يمثل ‬المعقل ‬الرئيس ‬للتنظيم الإرهابي خاصة بعد تحرير تلعفر وهروب أعداد كبيرة من «الدواعش» من نينوى المجاورة. وتستعد القوات المشتركة ‬لفتح ‬ممرات ‬آمنة ‬لإخراج ‬المدنيين ‬خلال ‬المعارك. وقال النائب وتوت، إن تمركز «الدواعش» ‬في ‬قضاء ‬الحويجة، ‬يؤثر ‬بشكل ‬كبير ‬على ‬أمن ‬ديالى ‬وبغداد، علماً أن المنطقة تكتسي استراتيجية خاصة كونها تربط بين محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين. وأضاف وتوت أن كل القوات ستشارك بمعارك الحويجة، وسيكون ‬لطيران ‬الجيش دور فعال‬، ‬لافتاً ‬‬إلى ‬أن ‬القوات ‬العراقية بدأت العمل الاستخباري لتوفير معلومات كافية التخطيط لفتح ‬مخارج آمنة ‬للمدنيين.