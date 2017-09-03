سرمد الطويل، وكالات (عواصم)
هز انفجار نفذه انتحاريون متنكرون بزي شرطة أمس، محطة للطاقة الكهربائية شرق مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، موقعاً 7 قتلى و13 جريحاً من أمن وعمال المنشأة، فيما أكدت الأجهزة الأمنية القضاء على جميع الإرهابيين المنتمين «لداعش» واحتواء الحرائق قبل استئناف تشغيل المحطة. تزامن ذلك مع انطلاق قطاعات عسكرية إضافية من بغداد للمشاركة في عملية «قادمون يا حويجة» المرتقبة، لتحرير قضاء المنطقة الاستراتيجية التي تربط 4 محافظات، في كركوك، من سيطرة التنظيم الإرهابي. بالتوازي، أكد مصدر محلي أن ضربة جوية استهدفت أمس مضافتين في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين، مسفرة عن مقتل ما يسمى «المفتي الشرعي للمحافظة، بينما أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، اعتقال قيادي «داعشي» بارز وضبط 3 مخابئ للأسلحة بعملية نوعية نفذتها قوة أمنية مشتركة بمنطقة حوض الوقف بمحافظة ديالى.
بدوره، أفاد ضابط في البيشمركة، أن قواته دحرت اعتداء كبيراً شنه عشرات «الدواعش» الفارين من قضاء تلعفر غرب الموصل، على موقع لقواته في منطقة الحردان بقضاء سنجار، مشيراً إلى أن المهاجمين خلفوا وراءهم عشرات الجثث التي سحبتها القوات الكردية. من جهة أخرى، دكت ضربات شنها التحالف الدولي، أرتالاً متجهة من القائم إلى مدية عانه قبالة الأراضي السورية، بصحراء غرب محافظة، موقعة عشرات القتلى من التنظيم الإرهابي، ودمرت 7 مركبات.
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وفيما تجري التحضيرات لعملية تحرير قضاء الحويجة بمحافظة كركوك التي تشهد حركة دؤوبة للمركبات العسكرية والمدرعات، توقع عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت تحقيق نصر سريع على التنظيم الإرهابي. وأصبح قضاء الحويجة يمثل المعقل الرئيس للتنظيم الإرهابي خاصة بعد تحرير تلعفر وهروب أعداد كبيرة من «الدواعش» من نينوى المجاورة. وتستعد القوات المشتركة لفتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين خلال المعارك. وقال النائب وتوت، إن تمركز «الدواعش» في قضاء الحويجة، يؤثر بشكل كبير على أمن ديالى وبغداد، علماً أن المنطقة تكتسي استراتيجية خاصة كونها تربط بين محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين. وأضاف وتوت أن كل القوات ستشارك بمعارك الحويجة، وسيكون لطيران الجيش دور فعال، لافتاً إلى أن القوات العراقية بدأت العمل الاستخباري لتوفير معلومات كافية التخطيط لفتح مخارج آمنة للمدنيين.