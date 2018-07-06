7 قتلى من عائلة عراقية واحدة برصاص داعش على طريق ديالى

بغداد(وكالات)

أفادت مصادر أمنية عراقية امس، بأن سبعة أشخاص من أسرة واحدة قتلوا برصاص مسلحين من تنظيم «داعش» الارهابي في نقطة تفتيش وهمية على أحد الطريق المؤدية إلى محافظة ديالى (57 كيلومترا شمال شرقي بغداد). وأوضحت المصادر أن مسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش تمكنوا من قتل سبعة أشخاص من أسرة واحدة في نقطة تفتيش وهمية بين بغداد وناحية بهرز جنوبي بعقوبة ولاذوا بالفرار. وتشهد محافظتا ديالى وكركوك أوسع عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة الاتحادية وفصائل من الحشد الشعبي بعد اتساع رقعة هذه الفلول في إثارة العنف والخطف والاغتيالات.

إلى ذلك، أعلنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية مقتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم «داعش» واعتقال 12 آخرين، إضافة إلى العثور على أسلحة ومتفجرات خلال عملية ثأر الشهداء، ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، بيانا لقائد القوات الفريق رائد شاكر جودت، جاء فيه: «إن قوات الشرطة الاتحادية انطلقت بعملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي ضمن عملية ثأر الشهداء وتأمين شرق طريق ديالى صلاح الدين وحققت نتائج كبيرة في يومها الأول».

وأضاف البيان، أن القوات تمكنت من تفتيش 70 قرية وإلقاء القبض على 12 إرهابيًا والعثور على أسلحة ومتفجرات ودمرت أنفاقًا وأوكارًا للتنظيم، لافتا إلى أن قطعات اللواء الرابع فرقة مغاوير النخبة تمشط قرية المهافيف في قضاء الحويجة وقتلت 3 عناصر من «داعش» ودمرت شبكة أنفاق شقية.

وأوضح البيان، أن قطعات اللواء الثالث مغاوير النخبة عثرت على مخزن للمخلفات الحربية والمتفجرات خلال تفتيش قرية الصخر في قضاء الدبس. وكان مركز الإعلام الأمني العراقي، قد أعلن في وقت سابق، نتائج عملية «ثأر الشهداء» لتطهير مناطق شرق طريق ديالى – صلاح الدين، والتي انطلقت استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي.

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية امس بإصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم شمال بيجي، وقال المصدر - لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عبوة ناسفة انفجرت، في سيارة يستقلها شخصان على الطريق المؤدي إلى قرية الزوية شمال بيجى ضمن محافظة صلاح الدين، مضيفا أن الانفجار أدى إلى إصابة الشخصين بجروح، وأن قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وفتحت تحقيقا بالحادثة.