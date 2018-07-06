اعتقال محتجين على سوء الخدمات في ميسان

بغداد (الاتحاد)

اعتقلت قيادة شرطة ميسان (12) شاباً من أحياء متفرقة في مركز مدينة العمارة تظاهروا بسبب انقطاعات التيار الكهربائي المتواصلة، وقال ‬مصدر ‬أمني«‬إن ‬المتظاهرين ‬أشعلوا ‬إطارات ‬السيارات،‭ ‬وقطعوا ‬الطريق ‬العام، ‬وتجمعوا ‬احتجاجاً ‬على ‬تلك ‬الانقطاعات ‬في ‬الأحياء‭ ‬السكنية»‬.

وتظاهر أهالي منطقة القادسية في محافظة ميسان مساء امس، احتجاجاً على تردي وانقطاع الكهرباء ساعات طويلة في المحافظة‏‭ ‬، وقال مصدر امني، إن المتظاهرين قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى منفذ‏‭ ‬الشيب ‬الحدودي ‬بحرق ‬الإطارات، ‬مطالبين ‬بالحد ‬من ‬هذه ‬الظاهرة، ‬وتحسين‭ ‬الكهرباء ‬في ‬المحافظة‭ ‬.وتظاهر العشرات من أبناء قضاء المحاويل بشمال الحلة امس أمام مبنى مجلس القضاء للمطالبة بالخدمات وتوفير الكهرباء.

وقال المتظاهر علي الشمري، إن التظاهرة جاءت للمطالبة بالخدمات التي أصبحت نادرة في القضاء‏‭ ‬والوحدات ‬الإدارية ‬التابعة ‬له ‬من ‬ماء ‬صالح ‬للشرب ‬وكهرباء ‬وأعمال ‬تنظيف، ‬ما‭ ‬زاد ‬من ‬انتشار ‬نسبة ‬الأمراض ‬الجلدية ‬والسرطانية ‬بوقت ‬تتجاهل ‬الحكومة‭ ‬المحلية ‬كل ‬المطالبات ‬والنداءات ‬الجماهيرية، ‬مشدداً ‬على ‬أن ‬المواطنين ‬سيلجؤون‭ ‬إلى ‬قطع ‬الطرق ‬في ‬حالة ‬لم ‬تتم ‬الإجابة ‬لمطالبها‭«‬.من جانب آخر، أشار المتظاهر جمعة سعدون إلى أن فرص العمل قليلة جدا للشباب‏‭ ‬مما ‬زاد ‬من ‬إعداد ‬العاطلين، ‬وارتفعت ‬نسبة ‬الجريمة، ‬مطالباً ‬الحكومة ‬الاتحادية‭ ‬بفتح ‬الاستثمار ‬بالقضاء‭.