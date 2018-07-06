اعتقال محتجين على سوء الخدمات في ميسان

بغداد (الاتحاد)
اعتقلت قيادة شرطة ميسان (12) شاباً من أحياء متفرقة في مركز مدينة العمارة تظاهروا بسبب انقطاعات التيار الكهربائي المتواصلة، وقال مصدر أمني«إن المتظاهرين أشعلوا إطارات السيارات، وقطعوا الطريق العام، وتجمعوا احتجاجاً على تلك الانقطاعات في الأحياء السكنية».
وتظاهر أهالي منطقة القادسية في محافظة ميسان مساء امس، احتجاجاً على تردي وانقطاع الكهرباء ساعات طويلة في المحافظة ، وقال مصدر امني، إن المتظاهرين قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى منفذ الشيب الحدودي بحرق الإطارات، مطالبين بالحد من هذه الظاهرة، وتحسين الكهرباء في المحافظة .وتظاهر العشرات من أبناء قضاء المحاويل بشمال الحلة امس أمام مبنى مجلس القضاء للمطالبة بالخدمات وتوفير الكهرباء.
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