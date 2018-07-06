أميركا تبني أكبر قنصلية لها بالعالم في أربيل

باسل الخطيب (السليمانية)

باشرت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، ببناء أكبر قنصلية لها في العالم، في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على مساحة 200 ألف متر مربع وبكلفة 600 مليون دولار، فيما اعتبر رئيس حكومة كردستان، نيجيرفان بارزاني، أن القنصلية الجديدة «خطوة مهمة تدلل على ثقة واشنطن بالإقليم»، رأى السفير الأميركي بالعراق، دوغلاس سيليمان، أنها تشكل «رمزاً للعلاقة القوية والمستمرة بين واشنطن وأربيل».

وقال بارزاني خلال حضوره مراسم وضع حجر الأساس للقنصلية، على طريق مصيف صلاح الدين، شمالي أربيل، رفقه السفير الأميركي بالعراق، والقنصل الأميركي في كردستان، كين غروس، إن العلاقات الكردستانية الأميركية «مهمة وأن واشنطن أسهمت بدور رئيس في حماية شعب كردستان طوال المدة الممتدة من 1991 إلى 2003، مثلما ساعدته في الحرب ضد داعش»، مشيراً إلى أن إقامة القنصلية الجديدة يدلل على «ثقة أميركا بالإقليم ورغبتها البقاء فيه وتوطيد علاقاتها مع العراق».

بدوره أشاد سيليمان، بالعلاقات الأميركية الكردستانية، معتبراً أن المشروع «رمزاً للعلاقة القوية والمستمرة بين أميركا وإقليم كردستان». وكان السفير الأميركي في العراق، قال في وقت سابق، إن القنصلية الجديدة تؤكد على «وقوف واشنطن مع شعب كردستان العراق في تطلعهم إلى بناء مستقبل أكثر إشراقاً». وستتولى شركة أميركية بناء القنصلية الجديدة على مساحة نحو 20 هكتاراً أي نحو 200 ألف متر مربع، بكلفة تربو على 600 مليون دولار، ويستغرق العمل فيها نحو أربع سنوات.