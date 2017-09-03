هاشتاغ «شيخنا محمد بن زايد» يحقق رقماً قياسياً بمواقع التواصل

أبوظبي (وام)

حقق هاشتاغ #شيخنا_محمد_بن_زايد_كل_عام_وأنت_بخير، رقماً قياسياً في التداول والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها.

وأشاد النشطاء والرواد الذين تنوعت تغريداتهم وتعليقاتهم لتؤكد جميعها معنى واحداً، وهو «التواضع والرحمة ولين الجانب شيمة حكامنا» - بما أظهره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من تواضع كبير وحب جم ولين في التعامل قل نظيره، وذلك بمقطع فيديو، وهو يرافق معرف إحدى القبائل حتى مركبته بعد أن قدم التهنئة لسموه بحلول عيد الأضحى المبارك.. متخلياً عن كل بروتوكول رسمي ليؤكد في هذه اللفتة الإنسانية البليغة ما قامت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، من قيم التعاضد والتراحم، وأنه لا فرق بين حاكم ومحكوم، ويسير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على نهج الوالد المؤسس مؤكداً أن القيادة والشعب جسد واحد يقوم عليه هذا الوطن المعطاء، ويضحي في سبيله الجميع من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أكثر ازدهاراً لترثه الأجيال جيلاً بعد جيل.

وتفاعل المغردون مع مقطع الفيديو الذي يظهر تواضع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي قدم درساً جديداً من دروس الأخلاق.

وقال معالي الدكتور علي بن راشد النعيمي في تغريدة له: هنا درس عملي من دروس أخلاق قادة الإمارات، يعلمنا إياها #محمد_بن_زايد_قائد_ملهم.. قائد كسب القلوب قبل العقول».. بينما قال جمال الجابري: «شيخ الإنسانية والتواضع.. ربي يحفظك ويسدد خطاك».. فيما غرد الدكتور صالح عبدالكريم: قال، صلى الله عليه وسلم: «إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه».. مقطع جميل من بر الشيخ محمد بن زايد لرفيق والده مبارك قران المنصوري.

أما عبدالله أحمد الجسمي، فغرد قائلاً «#محمد_بن_زايد يا حظنا فيك يا بوخالد»، في حين قال خليفة بن مصبح الكعبي «لا يحترم الكبار إلا الكبير». من ناحيتها، قالت مغردة تحت اسم «غادة البحرين»: «شاهد تواضع # محمد_بن_زايد قامة شامخة لا تطالها الأقزام». وقال المغرد محمد سعود: «#محمد_بن_زايد صاحب المواقف الصادقة والطيبة والوفية التي ورثها عن والده الشيخ زايد رحمه الله.. #عيال_زايد يسيرون على نهج والدهم الله يحفظهم».. في حين قال إبراهيم الأحمد: «#شيخنا_محمد_بن_زايد_كل_عام وأنت # تاج_على_الرأس بحضورك وابتسامتك وحنانك وتواضعك وحزمك.. أدامك الله ذخراً وسنداً». كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفي لفتة إنسانية عفوية، تكشف عن شيم التواضع والرفق واللين والرحمة، وهو يرافق معرف إحدى القبائل حتى مركبته بعد أن هنأ سموه بعيد الأضحى.