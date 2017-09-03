«الهلال»: أضاحي لعائلات الشهداء في حضرموت وعدن

عدن، حضرموت (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس الأول، لحوم الأضاحي على أهالي الشهداء والجرحى في أحياء محافظة حضرموت، ضمن حملة «وصية زايد بأهل اليمن»، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم الشعب اليمني الشقيق، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، لعملية توزيع هذه المساعدات التي يتواصل زخمها يوماً بعد يوم من «إمارات الخير والعطاء». وتهدف هيئة الهلال الأحمر من وراء توزيع المساعدات التي ستتواصل قوافلها حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مختلف المحافظات اليمنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، إلى إيلاء كل الرعاية والتقدير للشعب اليمني، خاصة أسر الشهداء والجرحى في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأعرب أحمد النيادي رئيس فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية في حضرموت، عن ارتياحه لنجاح حملة «وصية زايد بأهل اليمن» في توفير احتياجات مئات الأسر المستهدفة. وشكر أبناء محافظة حضرموت على تعاونهم مع فرق «الهلال الأحمر» المتخصصة في توزيع الأضاحي وكوبونات كسوة العيد، وتسهيل عملهم وتقديم المساعدة لهم، ما أسهم في نجاح الحملة حتى الآن. ولفت إلى أن الهدف الإنساني من الحملة هو إسعاد أبناء وأسر الشهداء والجرحى خلال أيام العيد المباركة، وإدخال مشاعر الفرح والسعادة والسرور إلى قلوبهم، تكريماً وعرفاناً من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لما قدمه الآباء والأبناء من تضحيات في سبيل الوطن.

من جهتها، عبرت أسر الشهداء والجرحى عن شكرها لدولة الإمارات العربية وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» لوقوفها إلى جانب أهالي حضرموت، وأبدت امتنانها وتقديرها لهذه اللفتة الإنسانية واللمسة الحانية التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن، وتستهدف إسعاد أبناء وأسر الشهداء والجرحى خلال أيام العيد المباركة، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم وبلسمة جراحهم.

كما وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس، الأضاحي على الأسر الفقيرة في منطقة عمران التابعة لمحافظة عدن، إضافة إلى امتداد الساحل الغربي، وذلك ضمن حملة «وصية زايد بأهل اليمن». وقال المهندس محمد سعيد الكتبي مدير مكتب «الهلال الأحمر» في عدن، إن عملية توزيع الأضاحي تأتي في إطار المساعدات المستمرة التي تقدمها دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لتخفيف العبء الملقى على عاتق الأسر الفقيرة والمحتاجة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعانيها اليمن. من جانبهم، أعرب الأهالي عن بالغ تقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذه اللفتة الإنسانية التي أدخلت البهجة والسرور في نفوسهم في عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجزي الإمارات خير الجزاء على ما تقدمه للشعب اليمني والوقوف معه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وفي سياق متصل، زار فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية في حضرموت مستشفى المكلا للأمومة والطفولة أمس لتفقد أحوال المرضى به وتقديم الهدايا العينية لهم، انطلاقاً من حرصه على إدخال السرور إلى قلوبهم وتخفيف أوجاعهم ومعاناتهم الإنسانية في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأكد أحمد النيادي رئيس فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية في حضرموت أهمية هذه الزيارة التي شملت أقسام وعيادات المستشفى، واستهدفت بث التفاؤل والأمل في نفوس المرضى في يوم العيد. وأشاد بالحماسة التي أبداها أعضاء الفريق خلال الزيارة، وحرصهم على إدخال الفرحة والبسمة إلى قلوب المرضى وذويهم، وأن الإمارات تقف إلى جوارهم في محنتهم تخفيفاً عنهم.

ونوه النيادي بحرص «الهيئة» بوجه عام على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، خاصة أولئك الذين يعيشون أوضاعاً صعبة سواء في المستشفيات أو في أي من أنحاء اليمن الشقيق.

من جانبهم، عبر المرضى وذووهم عن تقديرهم لجهود دولة الإمارات وما تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتية من مساعدات، تعكس مدى تلمسها حاجات ومعاناة اليمنيين والتخفيف من وطأتها، مشيدين بهذه المساعدات، وأنها جاءت في وقتها المناسب، خاصة عندما تجتمع الحاجة مع المرض. وتوجهوا بالشكر للإمارات، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر على ما تبذله من جهد، لافتين إلى أن وقوف الدولة إلى جانب أهالي حضرموت ليس وليد الساعة بل يعود إلى عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتواصل المواقف الإنسانية النبيلة تجاه اليمن وشعبه، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.