الحوثيون ينهبون ميناء الحديدة

عدن (الاتحاد)

تواصل الميليشيات الانقلابية سياسة النهب لإيرادات الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014. وأعلنت إدارة جمارك ميناء الحديدة أن شهر يوليو الماضي شهد ارتفاعا في المبالغ المحصلة عبر الميناء والتي وصلت إلى قرابة 9,301 مليار ريال يمني. وأكدت مصادر عاملة في الميناء أن هناك عملية نهب واستيلاء تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على الإيرادات الحكومية في الميناء، مشيرة إلى أن إعلان الإدارات عن أنشطتها في الميناء يدحض الأكاذيب التي يطلقها الانقلابيون حول حصار التحالف العربي للميناء ومنع أنشطته مع إضافة إجراءات التفتيش المقرة من الحكومة الشرعية والتحالف.

وكان المبعوث الأممي كشف عن خطة لتجنيب الحديدة ويلات الحرب تقضي بتسليم إيرادات جمرك ميناء الحديدة وغيرها من الإيرادات إلى البنك المركزي بالحديدة لتكون رافدا لتسليم رواتب الموظفين المتعثرة، حيث تلقى هذه الخطة رفضاً من قبل الميليشيات الانقلابية التي دأبت على نهب الإيرادات العامة وتسخيرها لصالح أعمالها العسكرية في مختلف الجبهات.