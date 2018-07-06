الأردن: الأولوية لعودة النازحين في جنوب سوريا

عمان (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، إن عودة عشرات الآلاف من النازحين السوريين لجنوب سوريا أولوية قصوى للمملكة، وإنه ناقش «ضمانات عملية» مع الأطراف المعنية لتحقيق ذلك. وقال الصفدي في تغريدة على تويتر «تأمين الأشقاء السوريين جنوب سوريا وعودتهم إلى منازلهم وتلبية احتياجاتهم وضمن أمنهم في وطنهم في مقدمة محادثاتنا مع جميع الأطراف». وقال الصفدي «ناقشنا... أيضاً ضمانات عملية لتحقيق ذلك (عودة اللاجئين). الحل سياسي وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم وتجنيب الأشقاء مزيداً من المعاناة مسؤولية الجميع».

ويخشى كثير من السوريين العاديين، الذين عاشوا في المناطق التي خضعت لسيطرة المعارضة لسنوات، من الانتقام ويقولون إنهم لا يثقون في السلطات إذا عادوا مجدداً للعيش تحت سلطة الدولة. ودعت الأمم المتحدة الأردن إلى فتح حدوده. ويرفض الأردن ذلك حتى الآن، محتجاً بضغوط أمنية واقتصادية على المملكة التي تستضيف بالفعل نحو 650 ألف لاجئ سوري. وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن قرابة 60 ألف سوري تجمعوا قرب الحدود. ويبلغ العدد الإجمالي للنازحين بسبب الهجوم إلى الآن أكثر من 320 ألفاً.