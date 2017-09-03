اليمن: «الإخوان» وراء عرقلة الشرعية والتحالف



تاريخ النشر: الأحد 03 سبتمبر 2017 عدن (الاتحاد) أكد مسؤول بارز في وزارة الداخلية اليمنية أن حزب التجمع اليمني للإصلاح «إخوان اليمن» يحاول جاهداً إفشال الحكومة الشرعية والتحالف العربي في إنهاء الانقلاب، وإعادة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة. وأوضح المقدم عبدالقوي باعش، مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الداخلية، أن سبب الأزمة الحالية في حزب الإصلاح الذي يحاول إفشال جهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في تفكيك القوى الظلامية، وتحويل الصراع وأهداف المعركة لصالح قوى الانقلاب. وأضاف أن «الإخوان» عملوا على استخدم كل إمكاناتهم في بداية المعارك، باعتبارهم جماعة منظمة تمتلك إمكانات نتيجة شراكتها السابقة في السلطة لتقييد المعركة وتسلم كل الدعم والاستحواذ الكامل عليه واستخدامه للسيطرة على قرار الشرعية، وإثراء منتسبيهم والخوض في معارك جانبيه مع بعض أطراف التحالف العربي نحن في غنى عنها ولمصلحه غير وطنية، وعمدت على استخدام المعركة بشكل آخر مما أعاق مرحلة التحرير في الشمال وإعاقة تأهيل المناطق المحررة في الجنوب. وأشار في منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الإخوان حاولوا التحول إلى حزب سياسي معتدل من أجل أن تعطى لهم فرصة بأن يكونوا مكون سياسي خارج إطار الجماعة، إلا أنهم انقلبوا على بعضهم بعد الاتفاقات مع كل الأطراف دون الخروج عن الأبعاد المتشنجة والمتشددة في تنظيمهم والمتمثلة في العمق الديني والقبلي والعسكري.