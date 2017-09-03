بن دغر يلتقي قيادة «التحالف» في عدن

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء اليمني أن عاصفة الحزم ستظل نقطة تحول في تاريخ الأمة العربية كونها وحدت العرب وجمعت كلمتهم وحافظت على الأمن العربي والإقليمي والدولي، وأوقفت الخطر والتمدد الإيراني في المنطقة.

وأضاف أثناء استقباله أمس بقصر المعاشيق قادة قوات التحالف العربي في عدن وعددا من الضباط لتهنئته بعيد الأضحى المبارك، ومناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظات المحررة واستكمال تحرير ما تبقى من المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابيين، أن اليمنيين سيتذكرون بكل فخر واعتزاز الهبة العربية والتاريخية لأشقائهم العرب والوقوف إلى جانبهم في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والمضي قدماً في تنفيذ ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وثمن بن دغر عالياً الدور الكبيرة لقيادة قوات التحالف العربي على مساندة اليمن وحكومته الشرعية في مواجهة عدوان الحوثي وصالح الغاشم على الدولة ومؤسساتها وانقلابه على الإجماع والإرادة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية. وأشار بن دغر إلى الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن جراء الانقلاب وما تسبب به من آثار وتدمير في البنى التحتية وطال النسيج الاجتماعي وجهود الحكومة في تذليل الصعاب وتفعيل مؤسسات الدولة وصرف المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية على الرغم من شحة الموارد وقلة الإمكانيات. وقال «إن صرف مرتبات العسكريين والأمنيين والمدنيين بانتظام يوفر مزيداً من الاستقرار في حياة المواطن ويوفر بيئة رافضة للإرهاب الذي يستدعيه العوز والفقر». واستمع رئيس الوزراء من قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد أحمد أبو ماجد إلى شرح وافٍ تطرق فيه إلى التقدم الحاصل في عدد من الجبهات العسكرية والاستعدادات الجارية في مواصلة تلك الانتصارات.

كما تطرق إلى المهام التي تقوم بها قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية مستعرضاً الخطط العسكرية للمرحلة القادمة.

مشيراً إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودين بقوات التحالف العربي في تحقيق النصر وتأسيس اليمن الاتحادي الذي يتطلع إليه اليمنيون. وتحدث عدد من قادة قوات التحالف العربي أكدوا خلال حديثهم على دعم الشرعية ومحاربة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.