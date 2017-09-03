«الشرعية» تحرر مواقع جديدة في عسيلان

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام، وكالات (عدن، صنعاء)

قتل أكثر من 20 عنصراً من الميليشيات الانقلابية جراء غارات جوية لطيران التحالف ومواجهات عنيفة في جبهة عسيلان شمال غربي محافظة شبوة، فيما قصفت ميليشيات الحوثي مدينة ميدي بمحافظة حجة بثلاثة صواريخ بالستية. وقالت مصادر عسكرية إن قوات الشرعية استعادت السيطرة على ثلاثة مواقع استراتيجية جنوب عسيلان، بعد معارك مع الميليشيات. ومنيت ميليشيات الانقلابيين في جبهات عدة بخسائر كبيرة، أبرزها في محافظة شبوة حيث خاض الجيش الوطني معارك شرسة، ونجح في استعادة ثلاثة مواقع استراتيجية هي «المحكمة والعرق والعكيد»، جنوب عسيلان. وخلفت غارات التحالف نحو 19 قتيلاً في صفوف الميليشيات في شبوة، بعد أن قصفت تجمعاً لهم جنوب محكمة عسيلان. ودمرت طائرات التحالف أيضاً منصة لإطلاق صواريخ باليستية تم رصدها في منطقة ريفية تقع بين مديرية حيران، ومديرية حرض الحدودية شمال غربي محافظة حجة. وقال مصدر عسكري، إن تدمير المنصة تم بعد إطلاق الميليشيات صاروخا باليستيا باتجاه الحدود السعودية. وفي غرب محافظة تعز قتل نحو 15 من عناصر الميليشيات في غارات للتحالف على مواقع الميليشيات شرق مديرية موزع. وكشفت مصادر عن اندلاع معارك بين الميليشيات والشرعية شمال مديرية موزع، إثر محاولات ميليشيات الحوثي التسلل إلى مواقع قوات الشرعية شمال منطقة الهاملي.

وفي السياق ذاته، قصفت ميليشيات الحوثي مدينة ميدي بمحافظة حجة بثلاثة صواريخ بالستية، وتزامن القصف البالستي مع مواجهات عنيفة بين الميليشيات وقوات الشرعية التي أحبطت هجوماً واسعاً للانقلابيين على أطراف ميدي.

إلى ذلك، تمكنت كتيبة المهام الخاصة بمحور علب شمال صعدة من إفشال محاولة تمركز للمليشيا الانقلابية في منطقة آل صبحان، مكبدة إياهم قتلى وجرحى. وقال: مصدر ميداني، إن عناصر من المليشيا الانقلابية تسللت إلى منطقة آل صبحان وحاولت التمركز فيها، لكن مدفعية الكتيبة قصفت تلك المواقع، وحققت إصابات مباشرة. وبالتزامن قصفت مقاتلات التحالف العربي طقماً للمليشيا كان يحاول التمركز في آل صبحان، وقتل وجرح جميع من كان على متنه.