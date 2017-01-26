نابولي يقصف فيورنتينا بـ «التخصص» في الانتصار السابع

مراد المصري (دبي)

نجح نابولي بتسجيل اسمه كأول الصاعدين إلى الدور نصف النهائي بكأس إيطاليا لكرة القدم «كوبا إيطاليا»، بعد تفوقه على فيورنتينا بهدف دون رد، ليلة أمس الأول على استاد سان باولو، سجله الإسباني كاليخون بعد متابعة تمريرة من السلوفاكي هامشيك في الدقيقة 71.

ونجح «أبناء الجنوب» بفرض سطوتهم على «الفيولا»، وتفوقوا عليهم بالتخصص في المباراة السابعة على التوالي التي لا يعرف فيها نابولي الخسارة أمام أصحاب اللون «البنفسجي»، علماً بأن نابولي بات الفريق الوحيد في إيطاليا الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس التي خاضها في مختلف البطولات منذ بداية عام 2017، حيث يتطلع لاستعادة لقب كأس إيطاليا الذي توج به للمرة الأخيرة عام 2014.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الألباني هساي مدافع نابولي في الدقيقة الأخيرة لحصوله على الإنذار الثاني، ثم طرد الأوروجوياني ماكسيميليانو مارتين أوليفيرا مدافع فيورنتينا في الوقت بدل الضائع لحصوله على إنذارين أيضاً.

وسبق لنابولي التتويج بلقب كأس إيطالي 5 مرات من قبل في مواسم «62-61,76-75,87-86,12-11 و14-13». وخرج نابولي من دور الثمانية خلال النسخة الماضية من البطولة، بعد خسارته أمام إنتر ميلان بهدفين دون رد.